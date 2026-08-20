Este jueves, 20 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8812 - Soldado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

1° 8812 11° 4353 2° 0458 12° 3693 3° 4084 13° 8286 4° 5354 14° 0426 5° 6834 15° 2459 6° 6407 16° 9926 7° 0890 17° 7607 8° 9627 18° 5350 9° 5500 19° 9202 10° 6863 20° 5207

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar disciplina, orden y sentido del deber, indicando necesidad de mayor estructura.

También puede reflejar conflictos y deseo de protección, o preparación para defender tus límites y metas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.