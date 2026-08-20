El feriado es para un grupo de trabajadores de Buenos Aires.

El calendario de agosto suma una nueva jornada de descanso para un grupo de trabajadores. La fecha, que no forma parte del calendario de feriados nacionales, permitirá extender el descanso y disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

La jornada tendrá lugar el viernes 21 de agosto y responde a una celebración muy especial para una comunidad. Quienes estén alcanzados por la medida podrán sumar un día de descanso justo antes del sábado y domingo.

Quiénes tendrán feriado en viernes 21 de agosto y un fin de semana largo

El feriado corresponde a Dolores, provincia de Buenos Aires, que conmemora su aniversario fundacional. La fecha recuerda los orígenes de la ciudad y forma parte de las jornadas especiales establecidas para la comunidad.

De esta manera, los trabajadores de Dolores alcanzados por la disposición tendrán feriado el viernes 21 de agosto, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días.

Quiénes tendrán feriado en viernes 21 de agosto y un fin de semana largo. Shutterstock / Composición Canva

Por qué es feriado el viernes 21 de agosto en Dolores

La jornada fue establecida con motivo del aniversario fundacional de Dolores, una fecha de relevancia para la historia de la ciudad.

El festejo permite recordar la fundación de la localidad y reunir a la comunidad en torno a distintas actividades conmemorativas.

Al tratarse de un feriado de carácter local, no alcanza a todos los trabajadores de la Argentina. La medida se aplica específicamente a quienes desarrollan sus actividades en Dolores y se encuentran comprendidos por la disposición correspondiente.

Cómo queda el fin de semana largo

Con el feriado del viernes 21 de agosto, los trabajadores alcanzados tendrán tres jornadas consecutivas de descanso:

Viernes 21: feriado por el aniversario fundacional.

Sábado 22: fin de semana.

Domingo 23: fin de semana.

Así, Dolores sumará un nuevo fin de semana largo en agosto, mientras que para el resto del país el viernes será una jornada laboral habitual, salvo que exista otra disposición que establezca un día no laborable.