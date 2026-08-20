El subte de la Ciudad de Buenos Aires suma desde este jueves 20 de agosto un nuevo cierre temporal por obras. Se trata de la estación Entre Ríos - Rodolfo Walsh de la Línea E, ub i cada en la zona de la aven i da Entre Ríos y San Juan , que permanecerá fuera de servicio durante aproximadamente tres meses.

La clausura forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La intervención contempla trabajos en accesos, escaleras, vestíbulos y andenes, por lo que los pasajeros que utilizan habitualmente esta parada deberán modificar su recorrido durante el período de obras.

Subte porteño: qué trabajos harán en la estación Entre Ríos

La renovación de Entre Ríos - Rodolfo Walsh abarcará distintos sectores de la estación. El proyecto contempla la puesta en valor de los accesos, las galerías de escaleras peatonales y mecánicas, los vestíbulos y los andenes.

Entre las tareas previstas se encuentran el recambio de pisos, pintura, nuevas luminarias LED, renovación de señalética y colocación de mobiliario, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. También se incorporarán elementos de señalización en Braille para mejorar la accesibilidad.

La estación Entre Ríos - Rodolfo Walsh de la Línea E de subte permanecerá cerrada desde el 20 de agosto, por el lapso de 3 meses.

La obra también contempla trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones, con intervenciones específicas en distintos sectores de la estación. El objetivo es mejorar las condiciones de infraestructura además de renovar su aspecto general.

Entre Ríos - Rodolfo Walsh: por qué la estación estará cerrada durante tres meses

La magnitud de las tareas previstas requiere trabajar sobre espacios que forman parte del funcionamiento habitual de la estación. Por ese motivo, el cierre permite avanzar con las obras de manera integral en sectores como accesos, escaleras, vestíbulos y andenes.

Además de las mejoras edilicias, la intervención contempla la conservación de elementos artísticos de la estación. Entre Ríos - Rodolfo Walsh forma parte de la red histórica del subte porteño, por lo que los trabajos incluyen lineamientos específicos para preservar los murales y otros componentes de valor patrimonial.

La fecha de reapertura está estimada en aproximadamente tres meses, aunque el plazo puede quedar sujeto al avance efectivo de los trabajos. En otras estaciones de la red, los cronogramas previstos inicialmente se extendieron más de lo calculado.

Cuáles son las estaciones del subte que están cerradas y cuáles serán las próximas

Con el avance de las obras, la Línea E suma a Entre Ríos - Rodolfo Walsh al cierre de General Urquiza, que comenzó el 3 de agosto y también tiene un plazo estimado de tres meses. En tanto, Tribunales de la Línea D continúa cerrada por trabajos de renovación.

El plan de modernización contempla además nuevas intervenciones en diferentes líneas. Entre las próximas estaciones mencionadas por la Ciudad se encuentran Alberti, Pasco y Sáenz Peña de la Línea A; Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego de la Línea B; y Lavalle e Independencia de la Línea C.

Hasta julio de 2026, el Gobierno porteño informó que ya se habían puesto en valor 20 estaciones de la red, con trabajos que incluyeron renovación de infraestructura, iluminación, pisos, señalética y mobiliario. El programa también contempla la renovación de escaleras mecánicas y la instalación de nuevos ascensores.

En paralelo, la Ciudad mantiene otros proyectos vinculados al transporte subterráneo, entre ellos la licitación para la futura Línea F y la compra de 224 coches nuevos para la Línea B, además de obras destinadas a modernizar parte de la infraestructura existente.