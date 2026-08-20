En esta noticia El peronismo y el “operativo resistencia” a la eliminación de las PASO

El intento de acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza y el operativo que activó el peronismo para mantener las PASO son los temas claves que Jorge Asís abordó en su nuevo análisis político, donde describió a un oficialismo que “tropieza y viene a los tumbos”.

“La Libertad Avanza instala entonces al ‘Jefe’, su máxima autoridad, la señora Karina (Milei), para asociarse a los vestigios sombríos que personalmente detesta y que persisten en el fondo de olla del PRO de Mauricio (Macri), su ya resignado interlocutor”, señaló.

En su blog personal, el periodista y escritor advirtió que la relación entre ambas figuras está marcada por la tensión. Sin embargo, sugirió que esta asociación es estratégica, con una inquietud en común: “El riesgo temible del regreso del peronismo”.

“La derecha tibiamente dulce de los gradualistas que se estrellaron debe anexarse para respirar con un caño a la barbarie moral de la derecha extrema de los Milei que actualmente tropieza y viene a los tumbos”, aseguró.

“Comparten el sano objetivo de confrontar con la alternativa viable del peronismo desordenado que siempre aparenta ser caótico cuando se pone creativo, casi interesante”, añadió Asís.

El peronismo y el “operativo resistencia” a la eliminación de las PASO

La reciente reunión entre los principales referentes del PJ -Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof-tuvo como eje central definir una postura conjunta frente al intento del Gobierno de eliminar las PASO, herramienta que el peronismo busca mantener para intentar ordenar su interna.

Al respecto, el periodista sugirió que el encuentro representa un primer paso para dejar de lado las diferencias internas que mantienen al PJ dividido.

Destacó el rol de Sergio Massa , al atribuirle un trabajo activo con gobernadores y autoridades parlamentarias. Entre ellos destacan el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, enfocados en la organización del bloque legislativo.

Reuters

Para Asís, el logro más significativo fue reunir en una mesa de diez dirigentes entre quienes se encontraban Máximo Kirchner y Axel Kicillof. “Cuatro horas de deliberación que fueron invertidas en ponerse de acuerdo en que las PASO de ningún modo se deben cancelar”, destacó.

La cancelación de las primarias es, según el escritor, el objetivo principal del oficialismo que procura unificarse a través de Diego Santilli, que mantiene vínculos tanto con el PRO como con La Libertad Avanza.

“Asimismo fatiga también a los gobernadores de rosca fácil para que influyan sobre los legisladores que le hacen caso a cambio de algunos mangos escasos, y se sumen a la causa innoble de acabar con la elección inútil y así beneficiar el cuento del superávit operativo”, completó.