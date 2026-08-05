Muchas personas buscan empleo en supermercados porque ofrecen vacantes para perfiles con y sin experiencia, además de oportunidades de crecimiento interno.

En Argentina, cadenas como Coto, Carrefour y Día cuentan con portales oficiales donde es posible cargar el currículum y postularse a las búsquedas disponibles.

Cómo enviar el CV para trabajar en Coto: paso a paso desde el portal oficial

Coto centraliza todas sus búsquedas laborales a través de su portal oficial de empleos, donde los postulantes pueden crear un perfil, cargar su currículum y aplicar a las vacantes disponibles.

Cómo postularse

El procedimiento es simple:

Ingresar en Coto - Empleos

Crear una cuenta con un correo electrónico.

Completar los datos personales.

Cargar el CV actualizado.

Agregar experiencia laboral, estudios y habilidades.

Postularse a las vacantes que mejor se adapten al perfil.

Qué requisitos suelen pedir

Los requisitos cambian según el puesto, aunque generalmente se valoran:

Secundario completo (en muchas posiciones).

Disponibilidad horaria para trabajar fines de semana y feriados.

Buena atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo.

Responsabilidad y compromiso.

Experiencia previa cuando el cargo lo requiere, aunque también existen oportunidades para personas sin experiencia.

Trabajar en Coto, Carrefour o Día es una de las opciones más buscadas por quienes quieren ingresar al mercado laboral.

Cómo postularse para trabajar en Carrefour y qué requisitos suelen pedir

Carrefour concentra la mayoría de sus búsquedas laborales a través de LinkedIn, donde publica oportunidades tanto para supermercados como para centros logísticos, oficinas y comercio electrónico.

Para enviar el currículum es necesario registrarse en la plataforma, completar el perfil profesional y cargar los antecedentes laborales.

Una vez creada la cuenta, el candidato puede postularse a todas las búsquedas que le interesen y actualizar su información cuando lo considere necesario.

Qué habilidades valoran

Entre las competencias más buscadas aparecen:

Vocación de servicio.

Buen trato con clientes.

Trabajo en equipo.

Flexibilidad.

Disponibilidad horaria.

Proactividad.

Adaptación a entornos dinámicos.

En algunos puestos operativos no se exige experiencia previa, mientras que para posiciones técnicas o administrativas sí pueden solicitar antecedentes específicos.

Cómo mandar el CV en Día y cuánto puede demorar el proceso de selección

Día también dispone de un portal oficial de empleo donde reúne todas sus búsquedas para supermercados, centros de distribución y oficinas administrativas.

El primer paso consiste en registrarse con una cuenta personal, completar los datos del perfil, subir el currículum y postularse a las vacantes disponibles según la localidad o el área de interés.

Qué documentación pueden solicitar

Dependiendo del puesto, la empresa puede pedir:

DNI.

Currículum actualizado.

Certificado de estudios.

Constancia de CUIL.

Referencias laborales.

Documentación adicional si el cargo lo requiere.

Conocé dónde enviar el CV, cuáles son los requisitos más frecuentes y cuánto puede demorar el proceso de selección en cada cadena de supermercados.

¿Cuánto tardan en llamar Coto, Día y Carrefour?

No existe un plazo fijo. Si el perfil coincide con una búsqueda activa, Recursos Humanos puede comunicarse en pocos días. En otros casos, el CV permanece en la base de datos y puede ser considerado para futuras vacantes. Los tiempos dependen de la sucursal, la cantidad de postulantes y la urgencia de contratación.