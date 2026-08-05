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Muchas personas buscan empleo en supermercados porque ofrecen vacantes para perfiles con y sin experiencia, además de oportunidades de crecimiento interno.
En Argentina, cadenas como Coto, Carrefour y Día cuentan con portales oficiales donde es posible cargar el currículum y postularse a las búsquedas disponibles.
Cómo enviar el CV para trabajar en Coto: paso a paso desde el portal oficial
Coto centraliza todas sus búsquedas laborales a través de su portal oficial de empleos, donde los postulantes pueden crear un perfil, cargar su currículum y aplicar a las vacantes disponibles.
Cómo postularse
El procedimiento es simple:
- Ingresar en Coto - Empleos
- Crear una cuenta con un correo electrónico.
- Completar los datos personales.
- Cargar el CV actualizado.
- Agregar experiencia laboral, estudios y habilidades.
- Postularse a las vacantes que mejor se adapten al perfil.
Qué requisitos suelen pedir
Los requisitos cambian según el puesto, aunque generalmente se valoran:
- Secundario completo (en muchas posiciones).
- Disponibilidad horaria para trabajar fines de semana y feriados.
- Buena atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Responsabilidad y compromiso.
- Experiencia previa cuando el cargo lo requiere, aunque también existen oportunidades para personas sin experiencia.
Cómo postularse para trabajar en Carrefour y qué requisitos suelen pedir
Carrefour concentra la mayoría de sus búsquedas laborales a través de LinkedIn, donde publica oportunidades tanto para supermercados como para centros logísticos, oficinas y comercio electrónico.
Para enviar el currículum es necesario registrarse en la plataforma, completar el perfil profesional y cargar los antecedentes laborales.
Una vez creada la cuenta, el candidato puede postularse a todas las búsquedas que le interesen y actualizar su información cuando lo considere necesario.
Qué habilidades valoran
Entre las competencias más buscadas aparecen:
- Vocación de servicio.
- Buen trato con clientes.
- Trabajo en equipo.
- Flexibilidad.
- Disponibilidad horaria.
- Proactividad.
- Adaptación a entornos dinámicos.
En algunos puestos operativos no se exige experiencia previa, mientras que para posiciones técnicas o administrativas sí pueden solicitar antecedentes específicos.
Cómo mandar el CV en Día y cuánto puede demorar el proceso de selección
Día también dispone de un portal oficial de empleo donde reúne todas sus búsquedas para supermercados, centros de distribución y oficinas administrativas.
El primer paso consiste en registrarse con una cuenta personal, completar los datos del perfil, subir el currículum y postularse a las vacantes disponibles según la localidad o el área de interés.
Qué documentación pueden solicitar
Dependiendo del puesto, la empresa puede pedir:
- DNI.
- Currículum actualizado.
- Certificado de estudios.
- Constancia de CUIL.
- Referencias laborales.
- Documentación adicional si el cargo lo requiere.
¿Cuánto tardan en llamar Coto, Día y Carrefour?
No existe un plazo fijo. Si el perfil coincide con una búsqueda activa, Recursos Humanos puede comunicarse en pocos días. En otros casos, el CV permanece en la base de datos y puede ser considerado para futuras vacantes. Los tiempos dependen de la sucursal, la cantidad de postulantes y la urgencia de contratación.