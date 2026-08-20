Diputados nacionales denunciaron ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) a billeteras digitales y otros proveedores no financieros de crédito por presuntas conductas anticompetitivas. Los dirigentes del Partido Justicialista pidieron abrir una investigación sobre las tasas que cobran, el manejo de la

información transaccional de sus clientes y los algoritmos que utilizan para otorgar financiamiento.

La denuncia no apunta a una empresa individual, sino a todo el universo de billeteras digitales interoperables que otorgan líneas de crédito y a los denominados “otros proveedores no financieros”.

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