Un eclipse lunar cubrirá a todo el país en agosto: será el último evento astronómico del año y no se volverá a repetir

La ciudad de Luxor, reconocida mundialmente como uno de los centros arqueológicos más importantes a orillas del Nilo, se convertirá en el epicentro global de la astronomía.

El 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total sumirá en la oscuridad diurna a varias regiones de África, Europa y Medio Oriente.

Sin embargo, el fenómeno alcanzará su punto de máxima duración en esta histórica localidad egipcia, ofreciendo seis minutos y 23 segundos de penumbra total, la cifra más extensa observada en la Tierra firme en décadas.

Un espectáculo astronómico único en un marco histórico

El evento ha generado una expectativa sin precedentes entre astrónomos y aficionados de todo el mundo. A diferencia del histórico eclipse de 2009, cuya máxima duración ocurrió sobre aguas abiertas del Océano Pacífico, este fenómeno cruzará centros urbanos clave y sitios monumentales como el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas.

Los científicos destacan que la extensión de la fase total permitirá adaptar la visión humana para apreciar con mayor detalle la corona solar y diversos objetos celestes que habitualmente quedan ocultos por la luz diurna.

Archivo El Cronista

A pesar de que las condiciones meteorológicas estivales en el desierto egipcio garantizan cielos despejados, los observadores deberán enfrentarse a temperaturas extremas que suelen superar los 41 °C.

Este factor no solo representará un desafío para la logística de los visitantes, sino también para la conservación y el funcionamiento de los equipos fotográficos e instrumentos de medición científica que se desplegarán durante la jornada.

Colapso logístico y el auge del astroturismo en África

La proximidad del evento ya impacta de lleno en la infraestructura turística de la región. La alta demanda de viajeros internacionales provocó que la capacidad hotelera en Luxor se encuentre prácticamente agotada a un año de la cita, registrando aumentos considerables en las tarifas de reserva y la venta completa de paquetes turísticos especializados dirigidos por instituciones científicas.

Este fenómeno consolida el rol de África como un destino estratégico para el astroturismo global. Impulsado por la escasa contaminación lumínica en regiones clave del continente y por una vasta tradición de observaciones históricas, el territorio africano vuelve a posicionarse en el centro de la investigación espacial, atrayendo la atención de la comunidad científica internacional.