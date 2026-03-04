La Municipalidad de una de las provincias más pobladas confirmó el reinicio de una nueva obra en el Corredor San Juan. Por eso, habrá un corte total por 60 días que afecta a más de 20 líneas de colectivos y otros transportes además del tránsito particular. Tras un breve parate en esta construcción urbana por las fiestas, el Gobierno local decidió reanudar con la actividad que busca cambiar el centro de la ciudad a la vez que busca “mejorar el tránsito para siempre” a través de la modernización de la infraestructura y la creación de un nuevo pulmón verde. El Gobierno de Córdoba lanzó un proyecto que busca convertir el Corredor San Juan en una vía más sustentable y segura. Las tareas, que se realizarán en doble turno para acelerar los plazos, son las siguientes: Sin embargo, el beneficio a largo plazo implica frenar distintas actividades. Por eso, desde el lunes 5 de enero, se estableció un corte total de ambas manos que se extenderá por aproximadamente 60 días. El corte total se sitúa entre La Cañada (Marcelo T. de Alvear) y la calle Corro. Para quienes deban circular por la zona, estos son los recorridos alternativos: El sistema de colectivos también sufrirá modificaciones importantes en sus paradas y recorridos mientras duren los trabajos. Los transportes afectados son los siguientes: