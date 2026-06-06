Reforman la carretera más importante de la provincia que optimizará la seguridad y la conectará con todo el país. Foto: Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció el inicio de la renovación integral de 8,6 kilómetros de la carretera N-640, la vía más importante de la provincia de Pontevedra, con una inversión de 2,8 millones de euros.

Esta actuación representa un paso clave para modernizar una carretera que conecta el interior de la provincia con el resto del país y que, hasta ahora, acumulaba importantes deficiencias de seguridad y mantenimiento.

Renuevan la carretera más importante de la provincia que mejorará la seguridad y la unirá con todo el país (foto: Ministerio de Transporte).

La relevancia de la carretera para la provincia y su estado crítico

La N-640 constituye una arteria crucial para la movilidad en Pontevedra. Atrae diariamente miles de vehículos, incluyendo autobuses y servicios de emergencia y su condición actual suscitaba una preocupación constante.

En febrero de 2026, el tránsito por el centro de A Estrada mostraba un pavimento “absolutamente lamentable”, deteriorado y lleno de socavones que se intensificaban con las fuertes lluvias, según el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono.

El funcionario había manifestado públicamente el “silencio” de las autoridades competentes respecto a una vía de titularidad estatal cuya travesía urbana está entre las más peligrosas de Galicia de acuerdo con el informe publicado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) el 15 de marzo de 2026.

Precisamente, en el kilómetro 204 se documentaron 11 accidentes con 12 heridos o fallecidos, la mayor parte atropellos en pasos de peatones, con un índice de peligrosidad de 135,3 y una intensidad media diaria de 5158 vehículos.

Sectores en obras y mejoras en carreteras

Los trabajos se enfocan en el sector comprendido entre los kilómetros 222 y 230,6, en el municipio de Caldas de Reis, y son parte del Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Reforman la carretera más importante de la provincia que optimizará la seguridad y la conectará con todo el país Ministerio de Transporte

Con el fin de abordar los problemas mencionados y fortalecer la seguridad vial, el Gobierno ha activado un Plan Especial de Reparación y Conservación, con una inversión de 12 millones de euros en carreteras estatales de la provincia de Pontevedra, debido a los daños ocasionados por los temporales.

Dentro de este conjunto de acciones, la N-640 ya se beneficia de obras de emergencia en el segmento de Cuntis, por un costo cercano a 650.000 euros, una ruta que es transitada por más de 7.300 vehículos diariamente y que mejora la conectividad entre los municipios del interior.

Estas intervenciones se agregan a las obras planificadas en Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y Caldas de Reis y constituyen parte de un esfuerzo más amplio en Galicia, que supera los 167 millones de euros para el año 2026.

¿Qué mejoras tendrá la carretera?

Los trabajos en Caldas de Reis comprenden el fresado y reposición del firme en las áreas más deterioradas, la aplicación de una nueva capa de rodadura con asfalto sostenible y la renovación de la señalización horizontal.

Se reutilizará el asfalto recuperado, lo cual promueve la economía circular, disminuye el transporte de materiales, optimiza la eficiencia energética y favorece la descarbonización del transporte.