Con el aumento constante del costo del transporte, miles de pasajeros buscan confirmar si pueden usar la Tarifa Social SUBE, un beneficio que reduce un 55% el valor del pasaje en colectivos, trenes y subtes. El Gobierno mantiene el programa para grupos que reciben asistencia social o forman parte de sectores vulnerables, y el alta se hace con un trámite muy simple. El descuento está disponible para personas que cobran o pertenecen a alguno de los siguientes programas: Cada uno de estos grupos aparece dentro de la base de datos de ANSES, por eso el sistema otorga el beneficio de forma automática cuando detecta que la persona cumple con las condiciones. El trámite se puede hacer sin complicaciones desde mi ANSES. Solo se necesita el DNI, el CUIL y una cuenta creada en la página de SUBE. El proceso funciona así: También se puede hacer de manera presencial en oficinas de ANSES o en los Centros de Atención SUBE, sin turno previo. Las dudas sobre la Tarifa Social se pueden resolver en el 0800-777-SUBE (opción 2), donde brindan información sobre el estado del beneficio o los pasos para activarlo.