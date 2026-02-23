Una famosa empresa cordobesa especializada en productos gastronómicos informó esta semana que se suma a las empresas que bajaron sus persianas en el 2026. Se trata de una fábrica de dulces y alfajores con más de 30 años en el rubro. La firma confirmó que cerrará sus puertas el próximo sábado 28 de febrero con un duro comunicado. Esta empresa familiar databa de 1992, pero luego abrió distintas bocas de expendio en los principales centros comerciales de la capital cordobesa. La compañía empleó a una veintena de personas en el mejor momento de la firma. Sin embargo, los voceros indicaron que no pudieron sortear el complejo escenario. La fábrica de dulces y alfajores cordobeses La Paila indicó que se encuentra “en una situación familiar a Fate” al sostener que la apertura de las exportaciones fue el factor principal para el cierre. “Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, hace cada vez más difícil sostener un proyecto en el tiempo”, indicó el comunicado oficial de la empresa fundada por Coni González. La firma se inició como un emprendimiento familiar a cargo de esta mujer cordobesa, con cinco hijos a cargo, que cocinaba en el quincho de su casa y tomaba recetas tradicionales que se convirtieron en un ícono de Córdoba Capital. “Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dejado todo. Ojalá algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país”, concluyeron. Según pudo saber El Cronista, la compañía dejó abierta la posibilidad de vender la marca para que otro inversor pueda continuar con el nombre y el posicionamiento construidos durante más de 30 años. El cierre de La Paila no es un caso aislado. Sobre el final del 2025 y el arranque de este año se dio en Córdoba una situación común a distintas fábricas y comercios históricos. En diciembre, la fábrica de neumáticos IBF bajó sus persianas y dejó a 40 personas en la calle; mientras que, en enero pasado, dentro del mismo rubro, cerró Córdoba Goma, un histórico comercio ubicado en pleno centro de la capital cordobesa tras más de 70 años en el mercado. Sobre el final de enero la fábrica de motores WEG también debió despedir a una veintena de empleados. La empresa mexicana en 2022 había comprado a la cordobesa Alladio y se volvió proveedor de Mabe, el gigante de los electrodomésticos. Sin embargo, la multinacional que se surtía de estos motores comunicó sobre fines del 2025 que dejaba de producir en su fábrica de Río Segundo y esa fue una de las causantes del cierre en enero de WEG. Vale remarcar que para 2024, esta última firma ya había echado a 24 empleados.