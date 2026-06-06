Un país latino inaugura el túnel más largo de toda América Latina: inversión histórica y acorta los viajes de 7 a 4 horas. (Foto: Manuel Saldarriaga).

Colombia se encuentra en umbral de una transformación significativa en infraestructura con la próxima inauguración del Túnel del Toyo, oficialmente conocido como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, el cual se convertirá en el túnel vehicular más extenso de América Latina.

Este emprendimiento, que posee una longitud que supera los 35 kilómetros en su extensión vial, redundará en la disminución de siete a cuatro horas en el recorrido entre Medellín y el Urabá antioqueño, estableciendo un nuevo corredor estratégico hacia el mar Caribe.

La iniciativa es conducida por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, con una inversión que supera los 2 billones de pesos colombianos. Las autoridades anticipan que el túnel sea entregado entre finales de 2026 y comienzos de 2027, según lo estipulado por el cronograma vigente del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Así será el Túnel del Toyo

El complejo vial del Túnel del Toyo abarca una longitud total de 39,5 kilómetros, incluyendo dos tubos principales de 9,73 y 9,4 kilómetros, 32 viaductos, 20 túneles cortos y tres intercambios viales. Esta infraestructura, al atravesar parte de la cordillera Occidental, ofrecerá un tránsito más seguro, rápido y eficiente entre las subregiones de Antioquia.

Durante el desarrollo de esta obra, se han utilizado tecnologías avanzadas en diversos aspectos como ventilación, drenaje, control de gases y monitoreo ambiental. Asimismo, se han establecido protocolos ambientales estrictos para salvaguardar la flora y fauna de la región, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad vial.

Colombia se prepara para la inauguración histórica del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina. (Foto: Túnel del Toyo).

Túnel del Toyo: las ciudades que conectará

El Túnel del Toyo es un componente crucial del corredor vial Medellín–Santa Fe de Antioquia–Cañasgordas–Necoclí, cuya finalidad es conectar el Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño, facilitando así el acceso a los puertos de Turbo y Necoclí.

Adicionalmente, se consideró que el proyecto proporcionará beneficios directos a las poblaciones de Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas y Giraldo, al disminuir los costos operativos para las empresas de transporte y fomentar nuevas oportunidades en el sector turístico.

Se anticipa que su puesta en marcha fomentará el transporte de carga, mejorará la competitividad regional y reforzará la integración logística entre el interior del país y el mar Caribe.

Túnel del Toyo: cuántas horas durará el viaje entre Medellín y Urabá

Con la apertura total del Túnel del Toyo, los viajeros pasarán de invertir siete horas en la ruta entre Medellín y el Urabá a solo cuatro horas, un cambio que dinamizará el comercio y el turismo de toda la región.

En conjunto, estas vías incluirán más de 75 túneles y decenas de puentes, haciendo de Antioquia un punto neurálgico del desarrollo vial colombiano.

La obra, además de mejorar la conectividad terrestre, representa un impulso decisivo para el corredor interoceánico que integrará el mar Caribe y el mar Pacífico mediante las nuevas autopistas de cuarta generación (4G).