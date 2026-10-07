Una de las preguntas más recurrentes entre personas que buscan llevar adelante hábitos saludables es con qué alimentos romper el ayuno luego de una noche de descanso y, sobre todo, qué alimentos evitar a la mañana para mantener la sensación de ligereza.

En este sentido, el médico argentino especialista en longevidad y fundador de la plataforma de hábitos saludables Pulso, Sebastián La Rosa (Matrícula 147002), compartió un video en su cuenta de TikTok donde se refirió a los errores a la hora de romper un ayuno y las consecuencias que puede tener en el sistema digestivo.

Sebastián La Rosa sobre romper el ayuno

Sebastián La Rosa, médico recibido en la Universidad del Salvador, se refirió a tres puntos claves para mantener la sensación de ligereza al despertar: evitar romper el ayuno con una comida grande, evitar elegir carbohidratos rápidos que elevan la glucosa y evitar alimentos difíciles de digerir.

El estómago tiene la capacidad de relajarse mientras está en ayuno; sin embargo, si se corta el ayuno con un alimento muy grande, puede ser contraproducente porque le costará digerir esa comida más de lo normal. “La manera obvia de mejorar esto es comer menos en tu primera comida del día” explicó La Rosa.

Sebastián La Rosa, especialista en longevidad: “Jamás rompas un ayuno intermitente con pan, pasta o repollo”. Captura / YouTube @DRLAROSA

El segundo punto importante es que el cuerpo humano es más sensible a la glucosa cuando está en ayunas. “Por ende, comer muchos carbohidratos rápidos en ese momento, es decir, cortar el ayuno con pan y pastas es un error porque vas a generar un pico de glucemia y una elevación de los valores de insulina”.

@dr.larosa 🧠 Romper el ayuno con una comida muy grande puede sobrecargar tu sistema digestivo. Al perder parte de su capacidad de relajación, el estómago provoca esa sensación de distensión y pesadez que suele aparecer después de comer demasiado. . 🥖 Otro error frecuente es cortar el ayuno con carbohidratos rápidos como pan o pastas. En ese momento el cuerpo es especialmente sensible a la glucosa y esto puede generar picos de glucemia e insulina que reducen los beneficios del ayuno. . 🌱 Durante el ayuno también disminuye la producción de enzimas digestivas y de tu microbiota. Por eso alimentos ricos en rafinosa como legumbres, repollo o ciertas coles pueden ser difíciles de digerir justo al romper el ayuno, aunque en otro contexto resulten saludables. . 🔁 En conclusión, elegir porciones ligeras y alimentos que no disparen la glucemia ayuda a mantener la sensación de ligereza y aprovechar mejor los efectos del ayuno. . 💬 ¿Con qué comida solés romper el ayuno? . #AyunoIntermitente #Nutrición #Bienestar #Salud ♬ original sound - Doctor La Rosa - Doctor La Rosa

Legumbres, repollo y coles, alimentos difíciles de digerir

En tercer lugar, el doctor se refirió a alimentos difíciles de digerir en ayunas. “Muchas enzimas tuyas y de las que producen tus bacterias se fabrican en menor cantidad o ni se producen. ¿Para qué vas a gastar energía en producir enzimas si no tenés alimentos en el sistema digestivo?“, introdujo y luego explicó: ”Por esto, todos los alimentos ricos en rafinosa, que es un trisacárido, son muy difíciles de digerir y estas sustancias vienen en muchas legrumbres, repollo y coles”.

El médico remarcó que este tercer punto no tiene nada que ver con que un alimento sea saludable o no; tiene que ver con que si ese alimento lo podés digerir en ese momento.

En conclusión, el médico aconseja comenzar el día con una porción moderada, evitar un golpe de carbohidratos rápidos, legumbres, repollo y coles, aunque estas tres últimas no están vinculadas a si es saludable o no.

Cabe destacar que, ante cualquier consulta, la persona debe consultar con su médico o nutricionista de cabecera.