El economista Alberto Ades, cercano a Javier Milei y que vive en Nueva York, analizó hoy qué puede pasar con el dólar.

El riesgo país cerró este viernes en 1070 puntos y el dólar subió, tanto el oficial como los alternativos, en una semana de fuerte corrección en los mercados. El economista Alberto Ades, cercano a Javier Milei y que vive en Nueva York, analizó hoy qué puede pasar con la moneda estadounidense.

Al ser consultado sobre si era buen momento para dejar flotar la moneda, con el dólar en Brasil en 6 reales, Ades no dio una receta. Planteó qué se gana y qué se pierde.

Qué se gana si el dólar sube

Para Ades, el beneficio es de competitividad. Si los países vecinos abaratan su moneda y la Argentina les vende o compite con ellos en otros mercados, no le conviene quedar más cara en dólares.

La pregunta surgió porque el dólar subió casi 20% en Brasil en las últimas semanas con respecto al piso previo al balotaje. En la Argentina, ese movimiento es más resistido.

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Qué se pierde: la inflación

Del otro lado está la inflación. Ades recordó que, en un país que intenta bajarla, “una depreciación del tipo de cambio te impacta sobre la inflación”, es decir, que el dólar suba.

Según el economista, esa suba además genera otras dinámicas. Y pueden ser “más costosas o más problemáticas que lo que vas a ganar en términos comerciales”.

El comercio no es hoy un problema

Ades habló de un boom comercial. El economista ponderó que el resultado de octubre fue enorme, en parte por precios y en parte por cantidades. Calculó un superávit acumulado de 25.000 millones de dólares, que podría cerrar el año entre u$s 28.000 y 29.000 millones.

Esa cifra es “mucho más de lo que se esperaba hace unos meses”, dijo en diálogo con radio Splendid. Y concluyó: “El tema externo no parece ser un problema en este momento”. En otras palabras, el comercio no generaría hoy un problema de dólares.

El dólar global y la Fed

A nivel global, el dólar se fortalece contra las monedas desarrolladas y ahora también contra las emergentes. Para Ades, “la apreciación del dólar siempre es mala para los emergentes”. Considera que encarece la deuda y baja el precio de las materias primas.

Sobre lo que viene, dijo: “Mi impresión es que la Reserva Federal va a subir [la tasa] en diciembre y después no va a subir más”. Si eso pasa, anticipó, “va a ser un ambiente bastante razonable para la Argentina el año que viene”.