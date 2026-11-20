Tesla comenzó este viernes a vender oficialmente sus autos eléctricos en la Argentina y ya puso precio a los dos modelos con los que desembarca en el mercado local: el Model 3 y el Model Y.

La marca estadounidense habilitó el configurador online y comenzó a tomar pedidos, ya que la venta será exclusivamente a través de ese canal, a pesar de la reciente apertura de dos locales, en Unicenter y Paseo Alcorta.

La gama inicial está compuesta por cinco versiones: tres del sedán y dos del SUV, con precios de lista que van desde u$s 40.990 hasta u$s 53.990.

Pero hay un dato que sobresale cuando se compara la oferta argentina con otros mercados de la región: el Model 3 de entrada cuesta 38% más que en Chile y 24% más que en Uruguay. La diferencia también se mantiene en el resto de la gama, aunque se achica en algunas versiones.

Precios Tesla en Argentina Fuente: Tesla

Los vehículos que llegan al país son importados desde China. Tesla no tendrá una red tradicional de concesionarios, sino dos locales propios en shoppings donde los interesados podrán conocer los modelos y realizar test drives, mientras que la compra y la configuración de los vehículos se realizan directamente con la marca, a través de su plataforma online.

Cuánto cuesta un Tesla en la Argentina

El Model 3 RWD, la versión de entrada, tiene un precio de u$s 40.990. Al avanzar con la orden, el configurador incorpora la tarifa de reserva y el cargo de destino, por lo que el total inicial informado asciende a u$s 41.590.

El Model 3 Premium Long Range RWD cuesta u$s 46.490, mientras que el Model 3 Performance AWD, el más potente de la gama inicial, parte de u$s 53.990.

Para el SUV, el Model Y Premium RWD tiene un precio de u$s 43.990 y el Model Y Premium Long Range RWD, de u$s 49.990. Con los cargos de reserva y destino, los importes finales que muestra la orden son superiores.

En todos los casos, la reserva para avanzar con la compra es de u$s 250.

Model 3: tres versiones y hasta 750 kilómetros de autonomía

El Model 3 es un sedán mediano de cinco plazas que mide 4,72 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,87 metros.

La versión de entrada es el Model 3 RWD, con tracción trasera, una batería de 60 kWh y 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 201 km/h. Tesla informa que puede recuperar hasta 270 kilómetros de autonomía en 15 minutos utilizando un Supercharger.

Por encima aparece el Model 3 Premium Long Range RWD. También tiene tracción trasera, pero suma una batería de mayor capacidad y lleva la autonomía declarada hasta 750 kilómetros WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y puede recuperar hasta 311 kilómetros en 15 minutos de carga rápida.

El tope de gama es el Model 3 Performance AWD, con tracción integral. Es el más deportivo de los tres: acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos, tiene una autonomía de 571 kilómetros WLTP y suma una configuración específica de prestaciones, con llantas de mayor tamaño y elementos aerodinámicos propios.

En las tres versiones cambia también el nivel de equipamiento y las posibilidades de configuración exterior e interior.

El habitáculo del Model 3 tiene como centro una pantalla táctil de 15,4 pulgadas, desde la que se controlan buena parte de las funciones del vehículo. La marca también incorpora actualizaciones de software que permiten agregar o mejorar funciones a distancia.

Model Y: el SUV que apunta a un uso más familiar

El segundo modelo con el que Tesla desembarca en la Argentina es el Model Y, un SUV eléctrico de tamaño mediano. Mide 4,79 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,89 metros y capacidad para cinco pasajeros.

La versión Model Y Premium RWD tiene tracción trasera, una autonomía de 466 kilómetros WLTP y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.

El SUV cuenta con una pantalla central de 16 pulgadas y otra de 8 pulgadas para los pasajeros traseros, además de techo de cristal, iluminación ambiental y asientos delanteros calefaccionados y ventilados. Tesla informa una capacidad de carga de hasta 2.138 litros.

La segunda alternativa es el Model Y Premium Long Range RWD, también con tracción trasera. La autonomía asciende a 661 kilómetros WLTP y la aceleración de 0 a 100 km/h es de 5,6 segundos.

Esta versión admite una potencia máxima de carga de 250 kW y Tesla informa que puede sumar hasta 274 kilómetros de autonomía en 15 minutos en un Supercharger. La versión RWD de entrada admite hasta 175 kW y puede recuperar hasta 216 kilómetros en ese lapso.

Cómo se compra un Tesla en la Argentina

La operación tiene una diferencia central respecto del esquema tradicional de la industria automotriz: Tesla vende directamente al cliente.

El proceso comienza en la página de la compañía. El comprador selecciona el Model 3 o Model Y, elige la versión y después puede avanzar con la configuración de la unidad.

Entre las alternativas aparecen colores exteriores, llantas, interior y distintas opciones de equipamiento, además de la posibilidad de consultar las especificaciones y la autonomía de cada combinación.

Una vez definida la unidad, el cliente puede avanzar con el pedido online y pagar la reserva de US$ 250. La tarifa de reserva no es reembolsable.

El configurador muestra el precio del vehículo y, al avanzar con la orden, incorpora los cargos correspondientes a la operación. Tesla aclara además que el precio y la fecha estimada de entrega pueden variar según la configuración elegida.

Los dos locales físicos cumplen otro rol. El primero funciona en Unicenter y el segundo estará en Alcorta Shopping, en Palermo. Allí se pueden conocer los vehículos y realizar pruebas de manejo, pero la operación de compra se canaliza directamente con Tesla.

Cuándo entregan los primeros autos

Quien haga ahora una reserva no recibirá el vehículo de inmediato.

Tesla estima las primeras entregas para marzo y abril de 2027. La fecha concreta dependerá de la versión, la configuración y la disponibilidad de la unidad.

La compañía advierte que la fecha que aparece durante el proceso de compra es una estimación y que los detalles de entrega se precisan a medida que avanza el pedido.

Las unidades serán importadas desde China y la operación local contempla la entrega de los vehículos desde el centro logístico que la compañía instaló en Munro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Hay financiación

Tesla también llega con alternativas para quienes no quieran pagar el vehículo completamente de contado.

La información difundida durante el lanzamiento señala que habrá financiación bancaria, con opciones de préstamos prendarios a través de Santander.

Tesla, sin embargo, no publica en el configurador una tasa única ni una cuota estándar. Para conocer las alternativas disponibles, la compañía deriva a los compradores a sus asesores.

Por eso, el monto financiable, el plazo, la tasa y las condiciones concretas dependerán de la propuesta crediticia disponible para cada comprador.

Cuánto cuesta tener un Tesla

Además del precio de compra, Tesla pone el foco en el costo de utilización.

En el configurador argentino, la compañía muestra una estimación de ahorro frente a un vehículo equivalente a combustión. Para el Model Y Premium RWD, por ejemplo, calcula un ahorro potencial de hasta $9,149 millones en combustible durante el período utilizado para la estimación. Tesla aclara que se trata de un cálculo orientativo y no de un ahorro garantizado.

Para cargar los vehículos se puede utilizar el cargador doméstico y la red de Superchargers. Tesla informa que sus vehículos incluyen acceso a su red de supercarga y que el cargador móvil está incluido.

Full Self-Driving: un servicio que se paga aparte

Otra particularidad de Tesla es que parte de las funciones vinculadas con la asistencia a la conducción se ofrecen como software.

En el configurador argentino, la Capacidad Full Self-Driving figura con una suscripción mensual de US$ 119. La suscripción comienza al momento de la entrega y se factura por separado del vehículo.

Tesla aclara que estas funciones requieren que el conductor mantenga supervisión activa y que no convierten al vehículo en autónomo. Su activación y utilización también dependen del desarrollo de las funciones y de las aprobaciones regulatorias correspondientes en cada jurisdicción.

Garantía

La cobertura para el vehículo es de cuatro años o 80.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Para la batería y el tren motriz, Tesla ofrece una garantía de ocho años. En las versiones RWD alcanza los 160.000 kilómetros, mientras que para las variantes de mayor autonomía y Performance llega a 192.000 kilómetros.

Por qué los Tesla argentinos son más caros que en la región

El dato más llamativo del desembarco aparece al comparar los precios.

El Model 3 RWD cuesta US$ 40.990 en la Argentina, frente a US$ 29.640 en Chile y US$ 32.990 en Uruguay. La diferencia es de 38% contra Chile y 24% contra Uruguay.

La brecha también se mantiene en las otras versiones, aunque no es uniforme. En el Model 3 Performance, por ejemplo, la diferencia frente a Uruguay es mucho menor.

Los Tesla que llegan a la Argentina tienen origen chino, al igual que los modelos comercializados en otros mercados de la región. El origen común permite establecer la comparación de precios, aunque no alcanza por sí solo para explicar la diferencia final.

El mercado argentino cuenta además con un régimen especial para vehículos electrificados que permite que determinadas unidades ingresen con arancel de importación de 0%, sujeto a las condiciones y al cupo establecidos por el Gobierno.

El límite de valor FOB para acceder al beneficio fue elevado a US$ 35.000 para los vehículos eléctricos puros. Ese valor no es equivalente al precio final que paga el consumidor: al FOB se agregan transporte, seguros, costos de nacionalización, impuestos y otros componentes de la operación.

Por ahora, Tesla no detalló públicamente cuánto de la diferencia de precios entre Argentina, Chile y Uruguay responde a cada uno de esos factores.

El desembarco comercial

Con la apertura del configurador y el inicio de los pedidos, Tesla pasó en la Argentina de la etapa de expectativa a la venta efectiva.

La compañía entra al mercado con dos modelos, cinco versiones, venta directa y dos espacios físicos para exhibición y test drives. Los primeros autos llegarán entre marzo y abril del año próximo.

El dato que queda planteado desde el arranque es el precio: aun con el mismo origen de fabricación, un Model 3 de entrada cuesta en la Argentina 38% más que en Chile y 24% más que en Uruguay.

El desafío para Tesla será ahora convertir ese desembarco en ventas en un mercado donde, además del precio, pesan la infraestructura de carga, el servicio posventa, la disponibilidad de unidades y un modelo de comercialización completamente diferente al de las automotrices tradicionales.