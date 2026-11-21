French, localidad del partido de Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, tendrá un feriado local el viernes 27 de noviembre por su aniversario fundacional.

En este marco, muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de tres días, del viernes 27 al domingo 29.

Según el artículo 1 de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, la jornada es no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Para la industria, el comercio y las restantes actividades, se declara feriado optativo durante los días de festividades de cada municipio en noviembre de 2026.

Por qué es feriado el 27 de noviembre en French

French es un pueblo del oeste bonaerense, ubicado sobre la ruta 5, entre Carlos Casares y Nueve de Julio.

Se encuentra a unos 20 kilómetros de la cabecera del partido y tiene menos de mil habitantes.

French celebra cada 27 de noviembre su aniversario fundacional, fecha que se remonta a la inauguración de su estación ferroviaria en 1888.

Decretan feriado el viernes 27 de noviembre y se extiende el fin de semana a 3 días para estos trabajadores de French. Brian A Jackson

Su nombre recuerda a Domingo French, teniente coronel de la Revolución de Mayo que combatió en la Guerra de Independencia.

A diferencia de El Provincial, que comparte la fecha y suma su fiesta patronal, en French el feriado responde exclusivamente a la fundación del pueblo.

En este contexto, la jornada suele combinar actos protocolares con actividades recreativas y culturales para vecinos y visitantes.

A qué trabajadores alcanza el feriado del 27 de noviembre

Según la Resolución 516/2026, el viernes 27 de noviembre es no laborable para:

Trabajadores de la Administración Pública.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, es feriado optativo para:

Industria, comercio y restantes actividades.

Esto quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no durante esa jornada.

Sin embargo, no es el único asueto de fin de mes en la provincia. El viernes 27 también tienen jornada especial:

El Provincial, en Nueve de Julio: aniversario fundacional y fiesta patronal.

Después, el lunes 30 de noviembre habrá asueto en Miramar, por sus fiestas patronales, y en Bermúdez, por su aniversario fundacional.

En este sentido, conviene confirmar con el empleador si el viernes se trabaja, sobre todo en el comercio y la industria, donde la decisión es optativa.

En conclusión, el feriado del 27 de noviembre alcanza a empleados públicos y bancarios bonaerenses de French, mientras que el resto de los trabajadores depende de lo que decida cada empleador.