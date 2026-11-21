Operario guiando el ingreso de un vehículo al taller.

Preparar el equipaje, definir el recorrido y cargar combustible suelen estar entre las prioridades antes de un viaje largo. Sin embargo, hay otro paso que también resulta fundamental: comprobar en qué condiciones se encuentra el vehículo antes de enfrentarse a varias horas de ruta.

Una falla no necesariamente aparece de un día para otro. Algunos componentes pueden presentar desgaste, niveles insuficientes o anomalías que pasan inadvertidas durante los recorridos cotidianos. Por eso, una revisión previa permite conocer el estado general del auto y detectar necesidades antes de comenzar el viaje.

La frecuencia y el alcance del mantenimiento dependen de la marca, el modelo, la motorización, el kilometraje y las condiciones de uso. En todos los casos, se debe respetar el plan indicado por el fabricante.

Por qué una revisión preventiva puede hacer la diferencia

El mantenimiento preventivo no consiste solamente en reaccionar cuando el auto presenta una falla. Su objetivo es controlar periódicamente distintos componentes para identificar cuáles requieren mantenimiento, reparación o una evaluación más profunda.

En YPF BOXES, el cambio de aceite y filtros se integra con un diagnóstico de más de 27 puntos del vehículo. El servicio incluye controles sobre componentes mecánicos, elementos de seguridad, fluidos y sistemas eléctricos, además de un escaneo electrónico.

Al finalizar, el cliente recibe un certificado con los resultados del diagnóstico, lo que permite contar con información clara sobre los puntos revisados.

Cartel de Boxes en una estación YPF. Fuente: YPF YPF BOXES

Antes de un viaje largo, no hace falta esperar a que aparezca una luz de advertencia o un ruido extraño para prestar atención al auto. Revisar neumáticos, frenos, fluidos, batería y luces es un buen punto de partida. Una revisión integral permite ampliar ese control y conocer mejor el estado general del vehículo antes de salir a la ruta.

Los cinco controles principales antes de viajar

1. Aceite y otros fluidos

Comprobar el nivel del aceite forma parte de los controles básicos antes de salir. También deben respetarse los intervalos de mantenimiento y utilizarse el lubricante con la viscosidad y las especificaciones correspondientes para cada motor.

La revisión puede completarse con el control del líquido refrigerante, el líquido de frenos y otros fluidos esenciales para el funcionamiento del vehículo.

2. Neumáticos

Son el punto de contacto entre el vehículo y el camino. Antes de viajar, conviene verificar la presión recomendada por el fabricante y controlar visualmente el estado general de cada neumático.

También es importante buscar señales de desgaste irregular, grietas, deformaciones o daños en los laterales. La rueda de auxilio debe formar parte del control y encontrarse en condiciones de uso.

3. Frenos

Un recorrido en ruta puede involucrar frenadas a diferentes velocidades y en distintas condiciones. Ruidos, vibraciones o cambios en el comportamiento del pedal son señales que justifican una revisión antes de emprender el viaje.

El control debería contemplar el estado de las pastillas, los discos y el líquido de frenos.

4. Batería

Aunque el auto arranque correctamente durante el uso cotidiano, esto no permite conocer por sí solo el estado completo de la batería y del sistema eléctrico.

Realizar un control antes de viajar puede ayudar a detectar anomalías, especialmente si la batería presenta varios años de uso o si el vehículo mostró dificultades recientes durante el arranque.

5. Luces y componentes de seguridad

Las luces bajas y altas, las luces de freno, los guiños y las balizas cumplen una función fundamental durante la circulación.

También conviene verificar el funcionamiento de las escobillas y revisar que no existan alertas o testigos encendidos en el tablero.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.