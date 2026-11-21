Estados Unidos registró 5.838 casos confirmados de sarampión en 2026, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Estados Unidos se acerca a los 6.000 casos confirmados de sarampión en lo que va del 2026, en medio de un brote que ya se extendió a 47 de las 52 jurisdicciones que integran el registro epidemiológico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de un 90% del total.

El avance de la enfermedad coincide con un retroceso en los niveles de vacunación y con la pérdida del estatus de eliminación del sarampión que Estados Unidos había conseguido en 2000. Las autoridades sanitarias también informaron seis muertes asociadas a la enfermedad durante el año, mientras distintos departamentos de salud estatales reportaron cifras adicionales que todavía no coinciden con el recuento federal.

¿Cuántos casos de sarampión se registraron en Estados Unidos en 2026?

Según la actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicada el 20 de noviembre, Estados Unidos ya registró 5.838 casos confirmados de sarampión hasta el 19 de noviembre. De ese total, 5.820 fueron reportados por 47 jurisdicciones y los 18 restantes correspondieron a visitantes internacionales

La cifra representa el mayor registro anual desde 1991 y supera ampliamente los contagios contabilizados durante los dos años anteriores. En 2025 se confirmaron 2.289 casos, mientras que en 2024 se habían registrado 285. El informe identificó 43 nuevos brotes durante 2026.

En cuanto a las consecuencias sanitarias, los CDC contabilizaron:

646 hospitalizaciones, equivalentes al 11% de los casos.

Seis muertes asociadas al sarampión.

El 96% de los pacientes no estaba vacunado o tenía un estado de vacunación desconocido.

El 2% había recibido una dosis de la vacuna triple viral y otro 2% tenía las dos dosis.

El avance de la enfermedad coincide con un retroceso en los niveles de vacunación y con la pérdida del estatus de eliminación del sarampión que Estados Unidos había conseguido en 2000. Fuente: Magnific Magnific

¿Cuáles son los estados más afectados por el brote de sarampión?

El brote no se distribuye de manera uniforme en el territorio estadounidense. Pensilvania concentra la mayor cantidad de contagios, seguida por Carolina del Sur, Wisconsin y Utah.

Los principales focos son:

Pensilvania: 1.605 casos.

Carolina del Sur: 670 casos.

Wisconsin: 657 casos.

Utah: 536 casos

Además, los CDC identificaron contagios en 47 jurisdicciones, entre ellas estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York, que aparece por separado en sus estadísticas epidemiológicas

¿Por qué Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión?

Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión el 17 de noviembre de 2026, después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara que el virus volvió a circular de manera endémica en el territorio. El país obtuvo este reconocimiento en 2000, cuando logró interrumpir la transmisión sostenida de la enfermedad.

La decisión se tomó porque las autoridades sanitarias identificaron una misma cadena de transmisión del virus que se mantuvo activa durante al menos 12 meses. El brote que dio origen a esa cadena comenzó el 20 de enero de 2025 en Texas y alcanzó el período requerido para perder la certificación el 20 de enero de 2026.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades sanitarias para prevenir el sarampión?

Los CDC recomiendan completar el esquema de vacunación contra el sarampión mediante la vacuna triple viral, que también protege contra las paperas y la rubéola. El organismo considera que la inmunización es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar nuevos brotes.

El esquema recomendado para los niños contempla dos dosis:

Primera dosis: entre los 12 y los 15 meses de edad.

Segunda dosis: entre los 4 y los 6 años.

De acuerdo con los CDC, una dosis ofrece una protección del 93% contra el sarampión, mientras que dos dosis alcanzan una efectividad del 97%.

Además de la vacunación, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar rápidamente los casos sospechosos, investigar los contactos estrechos y responder ante los brotes para interrumpir cadenas de transmisión.

Los CDC recomiendan completar el esquema de vacunación contra el sarampión mediante la vacuna triple viral, que también protege contra las paperas y la rubéola. Fuente: Magnific

¿Cómo reconocer los sintomas del sarampión?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los principales síntomas son:

Fiebre alta: puede superar los 40°C.

Tos: generalmente persistente.

Secreción nasal: congestión y goteo de nariz.

Conjuntivitis: ojos enrojecidos y llorosos, con sensibilidad a la luz.

Manchas de Koplik: pequeños puntos blancos que aparecen dentro de la boca, especialmente en la cara interna de las mejillas.

Erupción cutánea: manchas rojas que suelen comenzar en el rostro y detrás de las orejas, y luego se extienden al cuello, el tronco, los brazos y las piernas.

Los síntomas suelen manifestarse entre 7 y 14 días después del contacto con el virus.