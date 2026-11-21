El economista Miguel Kiguel trazó hoy un sombrío panorama sobre la coyuntura económica nacional e internacional, al advertir que la combinación entre un duro frente externo y las vulnerabilidades locales complica los planes del Gobierno.

En una entrevista con radio Splendid AM 990, el director ejecutivo de EconViews evaluó las causas del temblor en los mercados y remarcó los desequilibrios que condicionan el rumbo argentino.

En su análisis sobre la coyuntura, señaló que la magnitud del sacudón responde en buena medida al escenario externo, aunque advirtió sobre la vulnerabilidad local : “Yo pienso que la magnitud de lo que estamos viendo es mucho por el mundo, o sea, esta caída es bestial, el oro estaba a mitad de año a niveles de 5.000 la onza, hoy está 3.500”, dijo y añadió que “ nos pega en un momento en que nuestras defensas son muy bajas ”.

Al referirse al desempeño de los mercados y a la dinámica regional, remarcó el impacto en activos y la exposición del país frente a otros emergentes: “Has visto bajas de 30 a 40% en activos seguros más tranquilos”, mientras que sobre el plano local sostuvo que “de los países emergentes, al que más le pegó es a la Argentina”.

Sobre las decisiones de política económica vinculadas al frente cambiario y las reservas, Kiguel fue directo: “Cuando digo ciertas apuestas es estabilizar el tipo de cambio, no poner el foco en acumular reservas, postergar, o sea, no salir al mercado cuando el mercado estaba porque pensaba que el futuro iba a estar mejor, y son apuestas que le salieron mal”.

Kiguel anticipó que “como todo año electoral, en 2027 va a haber dolarización y va a haber turbulencia”.

También apuntó a la actitud del oficialismo al analizar los tropiezos en áreas donde el equipo económico cuenta con trayectoria: “Este Gobierno a veces me parecía muy dogmático y muy convencido de que lo que hacían no les iba a salir mal y que eran los dueños de la verdad”, aunque reconoció avances en otros frentes como “la baja de inflación” y las exportaciones .

En cuanto al consumo y los plazos de los cambios estructurales, explicó el contraste entre las estadísticas agregadas y la percepción cotidiana: “Lo que la gente siente en la calle, por lo menos en todo lo que es las grandes ciudades y en gran parte del interior, es que el consumo está muy caído, que el IVA está cayendo ”, y subrayó que “las políticas, sobre todo los cambios estructurales, dan resultados 5, 10 años, no dan resultado en un año”.

Respecto de los riesgos financieros internacionales ante caídas pronunciadas en los precios, advirtió sobre el efecto del apalancamiento en los mercados: “Las caídas tan fuertes en los precios, como las que estamos viendo ahora, en algún momento le pegan a los fondos que han tenido mucho apalancamiento”, y alertó que “si los precios siguen cayendo, eso va a ser un problema”.

De cara al próximo año y a los compromisos de deuda, proyectó un escenario exigente marcado por las restricciones de financiamiento y el calendario electoral : “Creo que es desafiante, como mínimo es desafiante. Argentina necesita, yo creo, alrededor de 20.000 millones de dólares el año que viene”, al tiempo que anticipó que “como todo año electoral va a haber dolarización y va a haber turbulencia” .

Por último, al evaluar la actividad, la industria y la dinámica de precios, sintetizó cuál es el principal cuello de botella actual y dónde se posa la atención: “Lo que más le duele es que no hay demanda, que no se vende, ese es el problema que tenemos hoy”, y concluyó que “el problema ahora es qué pasa con el dólar, con el riesgo país y con la actividad”