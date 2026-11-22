En términos generales, los especialistas consideran que la leche de soja tiene un perfil nutricional más completo, especialmente por su contenido proteico.

Las bebidas vegetales se convirtieron en una alternativa popular entre quienes buscan reducir o eliminar el consumo de lácteos. Entre las más elegidas, están la leche de soja y la leche de almendras. Sin embargo, aunque ambas pueden formar parte de una alimentación equilibrada, presentan diferencias importantes en su composición nutricional y sus beneficios para la salud.

Según especialistas en nutrición, las dos alternativas aportan grasas saludables y pueden contribuir al cuidado cardiovascular . No obstante, la de soja se destaca por su mayor contenido de proteínas, mientras que la de almendras suele tener menos calorías y aporta vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño oxidativo.

El consumo anual de leche por habitante en México se estima entre 124 y 145 litros, cifra que se encuentra por debajo de los 180 litros anuales recomendados por la FAO. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otro aspecto a tener en cuenta es el calcio. Tanto la de soja como la de almendras suelen estar enriquecidas con este mineral y, en muchos casos, también con vitamina D, nutrientes fundamentales para mantener una buena salud ósea.

¿Cuál es la diferencia entre la leche de soja y la leche de almendras?

Una de las principales diferencias entre ambas bebidas está en su aporte de proteínas y calorías. La leche de almendras sin azúcar suele contener entre uno y cuatro gramos de proteínas por taza, mientras que la de soja aporta aproximadamente entre seis y nueve gramos.

En cuanto a las calorías, la bebida de almendras suele ser más liviana. Una taza sin azúcar contiene alrededor de 46 calorías, mientras que una porción equivalente de leche de soja aporta aproximadamente 91 calorías.

También existen diferencias en los carbohidratos, las grasas y los azúcares, aunque estos valores pueden variar de forma considerable según la marca y el proceso de elaboración.

En sus versiones endulzadas, ambas bebidas pueden incorporar cantidades adicionales de azúcar. Por ejemplo, una taza de leche de almendras azucarada puede aportar alrededor de 13 gramos de azúcar, mientras que una de soja endulzada contiene aproximadamente seis gramos. Por este motivo, los nutricionistas suelen recomendar las variedades sin azúcar agregado.

Beneficios de consumir leche

La leche de almendras es una alternativa para quienes buscan reducir el consumo de calorías o incorporar una bebida vegetal de sabor suave. Además, su versatilidad permite utilizarla en preparaciones dulces, batidos y recetas de repostería.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Menor aporte calórico: generalmente contiene menos calorías que la leche de soja, especialmente en sus versiones sin azúcar.

Vitamina E: aporta este antioxidante, que contribuye a proteger las células y favorecer la salud de la piel.

Versatilidad: su sabor suave permite incorporarla en distintas preparaciones sin modificar demasiado el resultado.

Aporte de calcio: muchas marcas la enriquecen con este mineral para favorecer la salud de los huesos.

La leche de soja, por su parte, se caracteriza por ofrecer un perfil nutricional más cercano al de la leche de vaca, especialmente por su contenido de proteínas. Por esta razón, suele recomendarse como una de las alternativas vegetales más completas para quienes no consumen productos lácteos.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Mayor cantidad de proteínas: aporta entre seis y nueve gramos por taza, por lo que resulta una alternativa interesante para favorecer el mantenimiento y la recuperación muscular.

Presencia de isoflavonas: contiene estos compuestos vegetales, que pueden contribuir a la salud cardiovascular y ósea.

Aporte de calcio: muchas versiones comerciales están enriquecidas con este mineral.

Alternativa para personas con alergia a los frutos secos: puede ser una opción para quienes no pueden consumir almendras, siempre que no presenten alergia a la soja.

¿Cuál conviene comprar: leche de soja o leche de almendras?

La elección depende principalmente de las necesidades nutricionales y los objetivos de cada persona .

Lauren Abeles, dietista y nutricionista del Hospital Brigham and Women’s Faulkner, asegura que si el objetivo es incorporar más proteínas a la alimentación, la leche de soja suele ser la alternativa más conveniente, ya que ofrece un aporte superior al de la leche de almendras.

En cambio, si la prioridad es reducir el consumo de calorías o elegir una bebida de sabor más suave, Abeles considera que la leche de almendras puede resultar una buena opción. Además, aporta vitamina E y suele estar enriquecida con calcio.

Al momento de comprar, conviene revisar las etiquetas nutricionales, priorizar las versiones sin azúcar agregado y comprobar si están fortificadas con calcio y vitamina D. De esta manera, es posible elegir la alternativa que mejor se adapte a las necesidades de cada consumidor.