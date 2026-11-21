El SMN alerta por lluvias intensas este 21 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas este sábado 21 de noviembre en distintos sectores de Formosa, con fenómenos que podrían alcanzar una intensidad fuerte y provocar acumulados de lluvia.

En ese contexto, el organismo recomienda seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana del SMN para conocer la evolución de los fenómenos y las áreas alcanzadas.

Alerta amarilla por tormentas este sábado 21 de noviembre en Formosa

El pronóstico anticipa una jornada de tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos podrían desarrollarse con precipitaciones abundantes en períodos breves, lo que aumentaría el riesgo de anegamientos temporarios en algunos sectores.

Además de las lluvias, se prevé actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y la posibilidad de caída ocasional de granizo. Los acumulados podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas del SMN

Alerta amarilla en toda la provincia de Formosa. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Aunque no todas las localidades experimentarán la misma intensidad de las precipitaciones, las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda revisar el mapa oficial.

Qué recomienda el SMN ante la llegada de tormentas fuertes

Ante la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, el organismo recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos durante los episodios de inestabilidad.

Las principales recomendaciones son:

- Evitar salir de casa durante las tormentas.

- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

- Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y evitar manipular instalaciones eléctricas mojadas.

- Si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio en un edificio o una vivienda.