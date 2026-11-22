Los jugadores de Boca festejan la consagración en la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada este sábado por la noche en Barranquilla, Colombia. El Xeneize se impuso con autoridad y volvió a conquistar un título internacional después de 18 años de espera.

Los goles de Boca fueron convertidos por Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo. El mediocampista abrió el marcador en la primera parte, mientras que el delantero uruguayo amplió la ventaja en el complemento para sentenciar la final.

Ascacíbar abrió el camino para Boca

Boca salió a jugar la final con la intención de tomar el control del partido y encontró el primer gol en el primer tiempo. Ascacíbar apareció para marcar el 1-0 y darle al conjunto argentino una ventaja clave antes del descanso.

Atlético Mineiro intentó reaccionar después del gol, pero Boca sostuvo la diferencia y llegó al entretiempo con el resultado a su favor. El equipo brasileño necesitaba cambiar el desarrollo del encuentro en el complemento para volver a meterse en la definición.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Fuente: Boca Juniors

Merentiel marcó el segundo y aseguró el título

En el segundo tiempo, Boca volvió a golpear y amplió la diferencia. Merentiel convirtió el 2-0 y dejó al equipo argentino a un paso de la consagración en Barranquilla.

Con el resultado a favor, Boca pudo manejar los minutos finales y sostuvo la ventaja hasta el cierre. El triunfo le permitió quedarse con la Copa Sudamericana y volver a celebrar un título internacional después de 18 años.

Miguel Merentiel celebra su gol ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, que Boca ganó 2-0 en Barranquilla. Fuente: Boca Juniors

La consagración puso fin a una larga espera para el Xeneize, que volvió a levantar un trofeo continental en una noche que terminó con los festejos de los jugadores y los hinchas que viajaron a Colombia.

Con el 2-0 ante Atlético Mineiro, Boca volvió a ser campeón internacional y sumó un nuevo título a su historia continental.