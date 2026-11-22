Donald Trump confirmó que el FBI sufrió un ciberataque contra su Centro Nacional de Información Criminal.

El FBI sufrió un ciberataque contra su Centro Nacional de Información Criminal, una de las principales bases de datos utilizadas por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. El presidente Donald Trump confirmó este sábado la intrusión y aseguró que el episodio podría permitir conocer información que de otra manera no habría salido a la luz.

“Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera”, advirtió Trump en declaraciones al canal Fox News.

El mandatario no dio detalles sobre cómo se produjo el ataque ni identificó a los responsables. Tampoco aclaró si los ciberdelincuentes consiguieron acceder a información almacenada en la base de datos o si lograron extraerla.

Qué se sabe del hackeo al FBI

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) es un sistema que permite a organismos de seguridad estadounidenses consultar información vinculada con investigaciones y registros utilizados en tareas policiales.

Por el momento, las autoridades no informaron públicamente cuál fue el alcance de la intrusión ni qué información pudo haber quedado comprometida. Tampoco se conoce cuándo se produjo exactamente el acceso ni qué grupo estaría detrás del ataque.

El FBI sufrió un ciberataque contra su Centro Nacional de Información Criminal.

Trump vinculó el posible acceso a información con distintas investigaciones y controversias que marcaron su carrera política. Durante la entrevista volvió a mencionar las investigaciones sobre Rusia y Ucrania y sus cuestionamientos sobre un supuesto fraude electoral.

“Siempre trato de buscar un enfoque positivo”, afirmó el presidente, al explicar por qué considera que el ataque podría terminar aportando información que hasta ahora no se conocía.

Sin embargo, no hay confirmación de que los atacantes hayan robado datos del sistema. El alcance de la intrusión todavía es materia de investigación.

Otro incidente había afectado al FBI

El nuevo episodio se produce después de que en septiembre el FBI investigara otro presunto robo de información confidencial de empleados y personas que buscaban ingresar a la agencia.

Aquella investigación comenzó luego de que el grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters denunciara una intrusión en el portal de empleo del FBI. La agencia analizó entonces si los atacantes habían conseguido acceder a datos sensibles.

El nuevo ataque ocurre además en un contexto de varios fallos de servicios informáticos registrados durante las últimas semanas en organismos públicos y empresas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump descartó que esos episodios formen parte de un ataque sistémico coordinado por agentes externos. Sin embargo, la sucesión de incidentes puso nuevamente el foco sobre la seguridad de los sistemas informáticos de organismos estadounidenses.

En medio de esta situación, la Casa Blanca también realizó un cambio en la conducción del área de ciberseguridad. El director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, fue relevado de su puesto el jueves y reemplazado de manera interina por Kirsten Davies, quien hasta entonces se desempeñaba como directora de información del Pentágono.

Por ahora, las autoridades no informaron quién realizó el ataque contra el FBI, cómo consiguió acceder al sistema ni si logró extraer información del Centro Nacional de Información Criminal.