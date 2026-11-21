Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva en Brasilia tras sufrir una obstrucción abdominal y podría necesitar una nueva cirugía.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia luego de sufrir una obstrucción abdominal aguda. Según informaron sus médicos este sábado, se encuentra estable, consciente y orientado, pero su evolución durante las próximas horas será determinante para definir si necesita una nueva intervención quirúrgica.

Bolsonaro ingresó el viernes al hospital DF Star después de presentar fuertes dolores abdominales. El parte médico indicó que el diagnóstico es una obstrucción en el intestino delgado que, de acuerdo con el médico que lo trata, es “casi total”.

El equipo médico comenzó un tratamiento clínico que incluye hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y una sonda gástrica para aliviar la obstrucción. El expresidente permanece bajo observación en terapia intensiva y, por ahora, los médicos no establecieron una fecha para su alta.

Bolsonaro podría volver a ser operado

La posibilidad de una nueva cirugía dependerá de cómo responda al tratamiento durante las próximas horas. El médico de Bolsonaro, Brasil Caiado, explicó que primero se evaluará la evolución de la obstrucción intestinal antes de definir si es necesario volver al quirófano.

El cuadro se suma a un extenso historial de problemas abdominales que Bolsonaro arrastra desde 2018. En septiembre de ese año, cuando era candidato presidencial, fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora. El ataque le provocó graves lesiones en el abdomen y desde entonces debió someterse a varias operaciones, incluidas intervenciones posteriores por complicaciones intestinales.

El cuadro se suma a un extenso historial de problemas abdominales que Bolsonaro arrastra desde 2018

Su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro, quien permanece junto a él en el hospital, contó en redes sociales que durante la madrugada del sábado la sonda gástrica permitió retirar casi un litro de residuos alimenticios.

Según su relato, Bolsonaro volvió a presentar náuseas y distensión abdominal cuando disminuyeron los efectos de la medicación, además de un aumento del dolor. Carlos Bolsonaro también manifestó preocupación por el riesgo de una eventual broncoaspiración.

Por qué Bolsonaro cumple prisión domiciliaria

El expresidente brasileño se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 27 años de prisión por delitos vinculados al intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro comenzó a cumplir su condena en noviembre de 2025. Inicialmente, estuvo detenido en dependencias de la Policía Federal y luego fue trasladado al complejo penitenciario conocido como Papudinha, antes de pasar a cumplir la pena en su domicilio.

Su estado de salud fue uno de los argumentos considerados por el magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema brasileña, para autorizar en marzo que continuara la condena bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Tras su hospitalización, Moraes autorizó que los hijos de Bolsonaro puedan visitarlo diariamente en el hospital, una posibilidad que tiene restringida mientras permanece en su residencia. El magistrado, sin embargo, estableció que durante esas visitas no podrán utilizar celulares ni realizar fotografías, audios o videos para publicar en redes sociales.

Con información obtenida de EFE.