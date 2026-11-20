Por el Decreto 779, multan y pueden inhabilitar la licencia de conducir a los conductores que no se detengan en un control de tránsito.

No detenerse en un control de tránsito constituye una infracción en Argentina que puede ser sancionada tanto con multas como con el descuento de puntos en la licencia de conducir.

Quienes hagan caso omiso a las indicaciones de la autoridad serán penalizados económicamente con hasta 500 Unidades Fijas (UF) y se les descontarán 10 puntos en el sistema de scoring, lo que puede poner en riesgo las habilitaciones de quienes ya acumulen infracciones.

Cuál es la sanción por no acatar las órdenes de los agentes de tránsito

El inciso g) del artículo 13 de la Ley Nacional de Tránsito especifica que todo titular de una licencia deberá acatar los controles y las órdenes que imparta la autoridad de tránsito.

Además, las indicaciones de los agentes de tránsito tienen prioridad sobre las señales viales y las normas de circulación. El artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito establece que en la vía pública se debe circular respetando “ las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad ”.

Por el Decreto 779, multan y pueden inhabilitar la licencia de conducir a los conductores que no se detengan en un control de tránsito. Fuente: Gobierno de la Nación

No cumplir con una orden de la autoridad puede generar sanciones para los conductores. El artículo 20 del Anexo 2 del Decreto 779/1995 establece una multa de entre 150 y 500 UF, además del descuento de 10 puntos de la licencia de conducir.

Por el Decreto 779, multan y pueden inhabilitar la licencia de conducir a los conductores que no se detengan en un control de tránsito. Fuente: Gobierno nacional

¿Cuándo puede poner en riesgo la habilitación para conducir?

El incumplimiento de una orden de tránsito también puede afectar el sistema de scoring. El régimen detalla que cada licencia otorgada empieza con 20 puntos y los conductores los pierden de manera gradual cuando cometen infracciones.

Por el Decreto 779, multan y pueden inhabilitar la licencia de conducir a los conductores que no se detengan en un control de tránsito. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

En este caso, la sanción prevista contempla el descuento de 10 puntos, por lo que puede consumir la mitad del puntaje inicial del registro. Si un conductor contaba con 10 puntos por infracciones anteriores, quedará en 0.

La habilitación para conducir queda directamente comprometida cuando se pierde la totalidad de los puntos. La primera vez, la inhabilitación es de 60 días; la segunda, de 120 días; y la tercera, de 180 días. A partir de la cuarta pérdida total, el plazo se duplica sucesivamente.

Una vez cumplido el período correspondiente, el conductor recupera los 20 puntos, aunque deberá realizar y aprobar los cursos de seguridad vial exigidos por el régimen.