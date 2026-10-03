Jaime Casado, experto en longevidad: “Alrededor de dos cafés al día se asocia con una menor mortalidad por cualquier causa, especialmente cardiovascular”.

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, ya que, además de su sabor, tiene efectos positivos en el cuerpo humano. Sin embargo, existen varias dudas sobre la infusión, sobre todo los efectos que tiene la cafeína.

En este marco, Jaime Casado, experto en longevidad, respondió preguntas a través de su cuenta de Instagram y, entre los temas que abordó, explicó que tomar dos cafés por día se asocia con una menor mortalidad por cualquier causa, especialmente cardiovascular.

Qué explicó Jaime Casado sobre el consumo de café

En un video publicado en Instagram, el experto en longevidad respondió preguntas sobre esta infusión y una de ellas fue si beber café alarga la vida.

“Sí, alrededor de dos cafés al día se asocia con una menor mortalidad por cualquier causa, especialmente cardiovascular”, señaló, aunque las personas sensibles a la cafeína deben moderar su consumo.

También acabó con un mito: “El café no es malo para el corazón, es cardioprotector”.

Jaime Casado, experto en longevidad: “Alrededor de dos cafés al día se asocia con una menor mortalidad por cualquier causa, especialmente cardiovascular”. Shutterstock

Otro punto importante que remarcó es el de consumir el café solo, es decir, sin azúcares o edulcorantes, y los calificó de “veneno”.

Si bien la infusión no hace mal consumirla en ayunas, aconsejó beberla una o dos horas después de levantarse y que la última ingesta se produzca entre ocho y diez horas antes de dormir.

En cuanto al supuesto de que el café deshidrata, el experto señaló que, cuando se bebe en cantidades moderadas, no deshidrata.

También recalcó que el café ayuda a bajar de peso porque “la cafeína aumenta temporalmente la oxidación de grasas y el gasto energético”.

Qué dice la ciencia sobre el café y el corazón

Una investigación publicada en 2025 en la Revista Europea de Cardiología Preventiva analizó a 449.563 personas de entre 40 y 69 años. Y los resultados dieron que el mayor beneficio estuvo en las personas que tomaban de dos a tres tazas por día.

Comparándolos con personas que no consumen café, la reducción del riesgo de muerte fue la siguiente:

27% menos con café molido.

14% menos con café descafeinado.

11% menos con café instantáneo.

Si bien el café molido lidera la tabla, los otros tipos de café mostraron un resultado positivo también. Los investigadores explicaron que este resultado no es solo por la cafeína, sino también por los compuestos activos que tiene el grano de café.

En conclusión, beber 2 o 3 tazas al día de café descafeinado, molido e instantáneo, se asocia con reducciones significativas en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Esto teniendo en cuenta sin agregados de azúcar o edulcorante, como recomendó el experto en longevidad.