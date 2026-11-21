En México, el salmón se comercializa principalmente a través de importaciones provenientes de Chile, Noruega y Canadá.

El salmón es uno de los pescados más valorados en la alimentación, tanto por su sabor y textura como por sus aportes nutricionales. Se destaca por su contenido de ácidos grasos omega-3, asociados con beneficios para la salud cardiovascular y la regulación de los niveles de colesterol y triglicéridos, aunque se diferencian en dos tipos: rosado y blanco.

Al momento de comprarlo es habitual encontrar distintas variedades, entre ellas el salmón rosado y el salmón blanco. Aunque pueden parecer similares, presentan diferencias en su origen, composición nutricional y cantidad de grasas.

Los especialistas aconsejan incorporar entre dos y tres porciones semanales, de aproximadamente 100 a 150 gramos cada una, lo que equivale a un consumo total de entre 200 y 300 gramos por semana. Fuente: Shutterstock gabrihita

Conocer sus características permite elegir la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona. Algunos buscan menos contenido graso, mientras que otros pueden optar por consumir determinados ácidos grasos.

Beneficios del salmón blanco

Se trata de un pescado de carne clara, con pocas espinas, que se encuentra en su mayoría en aguas continentales de Sudamérica.

Una de sus principales características es su menor contenido de grasa en comparación con el rosado. Por esta razón, puede ser una alternativa para quienes buscan incorporar proteínas a su alimentación sin sumar una cantidad elevada de lípidos.

Además, aporta nutrientes esenciales como:

Omega-3

Potasio

Hierro

Vitamina B12

Según la Fundación Española de la Nutrición, estos componentes participan en distintas funciones del organismo, desde el mantenimiento del sistema nervioso hasta el funcionamiento muscular y la formación de glóbulos rojos.

No obstante, su composición nutricional puede variar según la especie y el tipo de pescado. En general, las variedades blancas suelen aportar menos ácidos grasos omega-3 que el rosado, por lo que ambos alimentos pueden ofrecer beneficios diferentes dentro de una dieta equilibrada.

Beneficios del salmón rosado

El salmón rosado se distingue por su tonalidad característica, que puede variar entre el naranja y el rojo intenso. Este color se debe a la astaxantina, un pigmento natural que estos peces incorporan a través de su alimentación.

Desde el punto de vista nutricional, se destaca por su contenido de proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3. También aporta minerales como el selenio y el potasio, además de vitamina B12.

Su proporción de grasas suele ser mayor que la de los pescados blancos, aunque buena parte de esos lípidos corresponde a grasas insaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular.

Su aporte de proteínas y grasas saludables lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan mejorar la calidad nutricional de su alimentación.

Salmón rosado o blanco: cuál conviene comprar

La elección entre ambas variedades depende de las necesidades nutricionales y las preferencias de cada consumidor . El blanco puede resultar conveniente para quienes priorizan un pescado con menor contenido graso, mientras que el rosado se destaca por su aporte de omega-3 y otros nutrientes.

De todas maneras, no existe una única opción que sea mejor. Ambas variedades pueden formar parte de una alimentación saludable y aportar proteínas y minerales importantes para el organismo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca el valor de los pescados como fuente de proteínas de buena calidad, por lo que incorporarlos de forma regular a la dieta puede contribuir a cubrir distintos requerimientos nutricionales.