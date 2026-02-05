El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de nubes cargadas con fuerte actividad eléctrica que provocarán tormentas. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 21 milímetros, además de vientos inestables y caída de granizo. El SMN emitió una alerta por la llegada de un temporal que afectará principalmente a la provincia de Córdoba. La tormenta comenzó durante la madrugada de este jueves 5, con vientos del sector noreste y abundante caída de agua, que alcanzará los 21 milímetros acumulados. A pesar de la lluvia, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que rondarán los 33°C. Según el pronóstico oficial, las malas condiciones climáticas se extenderán hasta la tarde del viernes 6 con lluvias aisladas. Según el mapa del pronóstico del SMN, las localidades con mayor impacto del temporal serán: El Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas llegarán a Buenos Aires este jueves 5. Las precipitaciones se extenderán hasta la noche, con vientos de hasta 50 km/h. El organismo dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días: