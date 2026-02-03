En esta noticia Cinco ideas para San Valentín que te garantizarán una noche inolvidable

Faltan pocos días para San Valentín y las parejas empiezan a definir qué harán en esa fecha dedicada para celebrar al amor. El 14 de febrero este año caerá sábado y coincidirá con el fin de semana largo por el feriado de Carnaval, por lo que se convierte en la ocasión perfecta para planificar una escapada o armar un plan romántico.

Teniendo la oportunidad de organizar algo distinto, hombres y mujeres buscan ideas para San Valentín con el objetivo de sorprender al ser amado.

Más allá de los regalos, las experiencias se posicionan como el rubro que cada año capta el interés de miles de parejas. Desde viajes, estadías en hoteles, cenas con música en vivo y hasta masajes relajantes, son algunas de las opciones para vivir momentos inolvidables.

Cinco ideas para San Valentín que te garantizarán una noche inolvidable

En busca de vivencias románticas y de regalarse instantes memorables, los lugares arman propuestas especiales para ese día. A continuación, te traemos cinco opciones para disfrutar dentro y fuera de Buenos Aires.

San Valentín y finde largo: cena a la luz de las velas y noche de constelaciones en Iguazú

El fin de semana largo es la ocasión perfecta para poder organizar una escapada. Si estás en búsqueda de un lugar, Iguazú es el sitio perfecto para un viaje romántico.

Las majestuosas Cataratas del Iguazú son las más espectaculares de Latinoamérica. Están formadas por 275 saltos de agua que se precipitan sobre un conjunto de capas de basalto de origen volcánico.

El hotel Gran Meliá Iguazú celebra San Valentín con una propuesta exclusiva que combina alta gastronomía y una experiencia sensorial única. Foto: cortesía.

Allí, el hotel Gran Meliá Iguazú celebrará San Valentín con una propuesta exclusiva que combina alta gastronomía y una experiencia sensorial única. El 14 de febrero, el hotel ofrecerá una cena entre velas y violines en vivo, con un menú degustación especialmente diseñado para la ocasión:

bombón de tartar de langostinos y espárragos trigueros como primeros pasos;

platos principales a elección entre merluza patagónica con salsa de Chardonnay o taco templado de entrecot,

y un postre de mousse de chocolate en texturas.

Luego de la cena, la experiencia continúa con una Noche de Constelaciones, que incluye observación astronómica y recorrido guiado por estrellas y constelaciones.

La propuesta cuenta con cupos limitados a 40 comensales.

Valor: u$s 150

Reservas: Por WhatsApp al +54 9 3757 44-0480.

Estadía romántica en un hotel de estilo parisino en Buenos Aires

Casa Lucia, member of Meliá Collection, festeja San Valentín con “Love Stories”, una colección de experiencias pensadas para homenajear el amor en todas sus formas, vigente durante todo el mes de febrero, con opción de voucher.

La propuesta incluye una estadía romántica de una noche con cochera, desayuno, con posibilidad de room service. Foto: cortesía.

La propuesta incluye una estadía romántica de una noche con cochera, desayuno —con posibilidad de room service—, cena especial de San Valentín en Cantina, amenidad en la habitación y late check out (sujeto a disponibilidad). Las opciones disponibles son las siguientes:

$ 812.000 en Premier Room,

$ 885.000 en Junior Suite y

$ 1.100.000 en Premium Suite.

Reservas: reservas.casalucia@melia.com | + 54 9 11 4081 8522

Cena romántica de tres pasos

Para quienes buscan una experiencia refinada y memorable, “Love Stories: Una noche para dos” ofrece una cena de tres pasos maridada con vinos Salentein en Cantina.

Valor: $ 250.000 por pareja.

Reservas: Cantina: +54 9 11 5147 1118 | lacantina.casalucia@melia.com

“Love Stories: Una noche para dos” ofrece una cena de tres pasos maridada con vinos Salentein en Cantina. Foto: cortesía.

Noche de jazz con cocteles

Por otro lado, “Love Stories: Una noche de jazz” propone una cena de cuatro platitos para compartir con cocteles y música jazz en vivo en Le Club Bacán.

Valor: $ 175.000 por pareja.

Reservas: Le Club Bacan: +54 9 11 5147 1118 | leclubbacan.casalucia@melia.com

Un ritual íntimo: masajes , piscina y sauna

“Love Stories: Un ritual íntimo”, en Aura Pampa, invita a disfrutar de dos masajes de 50 minutos, acceso a piscina y sauna por tres horas, cócteles en Le Club Bacán y una foto Polaroid de recuerdo.

Valor: $ 300.000 por pareja.

Reservas: Spa: +54 9 11 39510281 | spa.casalucia@melia.com

Varias propuestas para disfrutar y obsequiar experiencias inolvidables durante febrero en uno de los hoteles más icónicos de la ciudad, mientras se celebra al amor.