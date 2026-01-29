Ideam alerta por tormenta negra que entrará al país desde el lunes: lluvia, granizo y viento a la vista (Fuente: archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas con intensa actividad eléctrica. Las lluvias acumularán hasta 35 milímetros con ráfagas de viento que escalarán hasta los 30 kilómetros por hora.

En dónde golpeará la tormenta por 3 días

El SMN emitió una alerta para la provincia de Jujuy por el ingreso de nubes negras y un fuerte temporal. Se espera que las primeras precipitaciones aparezcan cerca del mediodía del viernes 30 con una sensación térmica de 17° y se prolonguen hasta altas horas de la noche.

Pronóstico del tiempo del SMN.

Durante la madrugada del sábado 31 el clima mejorará, pero la intensa caída de agua volverá durante la tarde con ráfagas de viento que escalarán hasta los 23 kilómetros por hora. Ambos días solo serán el preámbulo de un intenso diluvio con 23 milímetros de agua acumulados durante el domingo 1 de febrero, en donde los vientos de hasta 30 kilómetros por hora traerán abundante caída de agua.

Las localidades afectadas son:

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Perico

San Pedro de Jujuy

Libertador General San Martín

Humahuaca

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para CABA: