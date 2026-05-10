Fue una tarde de furia en Casa Rosada. El presidente dejó en claro frente a sus ministros que no soportará ninguna rebeldía ante el caso Adorni. “Nos dejó claro que aceptemos su postura o nos tenemos que ir”, aseguró una fuente que asistió este viernes al cónclave. El mandatario llegó serio y con mal humor. En sintonía con algunos funcionarios que exhibieron rostros adustos tras la conferencia de prensa previa a su encuentro. El tema que predominó de la reunión fue la situación del jefe de gabinete. El “León” no dejó dudas. En varios tramos de su alocución, gritó e insultó, dejando anonadados a varios de los presentes. “Yo voy a defender la inocencia de Manuel, no lo voy a entregar a la prensa porque tiene todo para explicarlo. Prefiero perder una elección que echarlo”, manifestó. “Que se vayan todos a la rep… que lo pario, no me importa nada, voy a seguir con la mía”, exclamó el líder libertario, quien, acto seguido, se levantó y se fue. No escuchó a ninguno de sus subordinados. Era justo el momento de que hable Patricia Bullrich, quien le había dado ese ultimátum al exvocero. La senadora ratificó su postura, le aclaró frente a frente que “debe aclarar su caso ya” porque “está en juego el desgaste con la ciudadanía”. Adorni solo dijo que necesita más tiempo y no dio plazos. “Pato” no está satisfecha con la hipotética entrega de la DDJJ en 25 días, pero no prevé volver a quejarse en público. Cree que logró “ganarle 2 meses” a esa presentación. No hubo otra persona que tome la palabra al respecto. Saben que la guillotina está arriba de ellos, salvo para la exministra, que no volvió a hablar con Milei tras la presión al contador. Su último contacto con el jefe de Estado fue el lunes cuando él le dijo que Adorni no pensaba adelantar su documentación a la Oficina Anticorrupción. No hubo spoileo. A las pocas horas de aquella intimación de Bullrich al ministro coordinador para que presente “de inmediato” su declaración jurada, la jefa del bloque libertario en el Senado no perdió la oportunidad y concurrió a un cóctel organizado en Buenos Aires por la Unión Europea. Junto a su esposo, la legisladora arribó a la cita, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno, y fue recibida como una celebridad por empresarios y diplomáticos. “Estuviste excelente en la TV, Pato. Gracias por no callarte”, fue la frase que le repitieron en cada saludo, en el marco de una fila que se improvisó para acercarse. Los más conservadores optaron por intercambiar solo algunas palabras, en especial por el temor de decir alguna palabra errónea en español. Bullrich se mostró cálida, bordeó el ala izquierda del salón de la Bolsa de Cereales y aceptó selfies y charlas informales, donde sonreía cuando le pedían que sea candidata en 2027. Era para que se postule como presidenta. La exreferente del PRO saludó a distancia con la mano a Elisa Carrió, otra de las invitadas. No hubo contacto con Daniel Scioli y otros funcionarios de segundo orden de la gestión libertaria. Quién estaba a pocos metros de ella era el experimentado diplomático de carrera Ricardo Lagorio, eyectado por los Milei como embajador en la ONU y cercano a Diana Mondino, quien también fue desterrada como canciller en ese entonces. Ante una magra presencia de la primera plana libertaria, algunos representantes extranjeros en el país se acordaron de Milei. Mientras desfilaban las empanadas de langostino y el champagne, abundaron las muecas de disgusto por los guiños pro-rusos del presidente apoyando al derrotado Viktor Orbán, el saliente primer ministro de Hungría y el principal responsable de la demora financiera para Ucrania. Todavía recuerdan como si fuera hoy cuando Argentina se abstuvo de votar una resolución que le exigía a Rusia retirar sus tropas. “Tan amigo no terminó siendo”, aseveró un destacado diplomático relacionado con Kiev, que irrumpió por un momento su circunspecto para acordarse la supuesta amistad de Milei con Volodímir Zelenski, quien llegó a venir en plena guerra a la asunción del argentino, quien no tiene previsto visitarlo, pese a su promesa. Se trabajó en la escenificación de la conferencia de prensa del viernes. El objetivo era recuperar la iniciativa política con anuncios y articulación con Adorni, creyendo que es posible soslayar su controvertida situación patrimonial. Se definió hacerlo en la tradicional sala de anuncios de Balcarce 50, aunque algunos asesores consideraron que era buena idea trasladarlo a Plaza de Mayo, exponiendo ante la muchedumbre al jefe de gabinete, Luis Caputo y Alejandra Monteoliva. Se iban a colocar los panes correspondientes a los 400 kilos de cocaína secuestrados en Santa Fe en pleno espacio público y en un contexto de un crecimiento exponencial de caída de imagen del exportavoz. “Fue idea de algunos trasnochados, por suerte no prosperó. Imagínate a la gente cargándolo a Adorni con la cascada”, dijo a El Cronista uno de los colaboradores de ese anuncio. Hasta temían que vulneren el operativo policial y esté en juego lo decomisado. “Algunos muchachos pensaron un anuncio de impacto, pero sin acordarse de que hay mucho en juego”, concluyó.