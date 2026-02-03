El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por el ingreso de nubes negras con actividad eléctrica a toda la provincia de Buenos Aires. El fenómeno provocará fuertes tormentas, lluvias, intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y vientos inestables que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Alerta por la llegada de un temporal a Buenos Aires

El organismo meteorológico advirtió por la llegada de un temporal que afectará a toda la provincia de Buenos Aires, comenzando por el sudoeste y avanzando hacia el noreste. La tormenta comenzará durante la mañana del miércoles 4 de febrero, con vientos del sector este y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 16 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que podrían llegar a los 33°C.

Servicio Meteorológico Nacional

Según el pronóstico oficial, el mal tiempo se mantendrá hasta la mañana del viernes 6 , acompañado por un leve descenso de la temperatura que rondará los 28°C. Sin embargo, el domingo 8 volverá el calor con máximas de 31°C.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Martes 3 : mínima de 25°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.

Miércoles 4 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 5 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con chaparrones durante todo el día.

Viernes 6 : mínima de 19°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 7 : mínima de 19°C y máxima de 29°C, con el cielo algo nublado.

Domingo 8: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado.