El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la fase de ampliación de una de las autopistas más transitadas. Las obras están ejecutadas en un 80% y contemplan la construcción de calzadas y banquinas para optimizar el tráfico de la ruta. La Dirección de Vialidad de la provincia ha comunicado que se encuentran realizando trabajos en la ampliación de la Ruta Provincial 24. Las obras incluyen la edificación de calzadas separadas y banquinas entre la avenida Derqui y la Autopista Acceso Oeste, como consigna NA. En este contexto, se procederá a la construcción de dársenas destinadas a facilitar los giros y la detención del transporte público de pasajeros. Adicionalmente, las tareas abarcan: Con una inversión de $20.800 millones, la obra sobre la Ruta 24, en Moreno, avanza con los trabajos en una traza estratégica del partido y los municipios circundantes, ya que cumple un rol central en la conectividad y la seguridad vial de la región. La intervención se desarrolla a lo largo de 9 kilómetros, por donde circulan diariamente cerca de 22.000 vehículos. Se trata de un corredor de alto tránsito que, con esta obra, mejorará de manera sustancial las condiciones de circulación y la experiencia de quienes lo utilizan a diario.