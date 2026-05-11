Mientras el dólar se mantiene planchado, el analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el “Gurú del Blue”, hizo un análisis que diverge en gran parte del consenso del mercado. El especialista publicó este lunes un informe en el que sostiene que el dólar podría superar a la inflación en el horizonte de un año. Esto contrasta con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA), el cual reúne las proyecciones económicas de distintas consultoras, entidades financieras y operadores del mercado. Es que, para diciembre de 2026, el consenso del mercado respecto al tipo de cambio apunta a un dólar a $ 1676, lo que implica una variación interanual de 15,8%. “Al contrario de lo que presume la media de mercado, creemos que la inflación puede bajar mucho más que las expectativas de las consultoras”, señaló Di Stefano. Sin embargo, advirtió que “el dólar podría a un año vista subir más que la inflación”. El punto de partida del análisis de Di Stefano es el REM. Según este informe, la inflación proyectada a doce meses se ubica en torno del 24,1% anual según la media de las consultoras, y en el 26,5% anual para las diez firmas con mayor historial de aciertos. Pero el tipo de cambio genera lecturas divergentes. La media de las consultoras proyecta un dólar de $ 1.786 en doce meses, lo que implica una devaluación del 28,4% anual, por encima de la inflación esperada. Las diez consultoras más acertadas, en cambio, anticipan un dólar de $ 1.697, equivalente a una devaluación del 22,0% anual, que quedaría por debajo de la inflación. Di Stefano sintetiza la brecha: “La media de los consultores ve una deflación en dólares del 3,3% anual”, mientras que las firmas más precisas proyectan “una inflación en dólares del 3,7% anual”. Para Di Stefano, el mercado de bonos da otra señal. El analista compara el T30A7, que rinde el 28,4%, con el bono en pesos ajustado por inflación TZXA7, que rinde el 1,0% (ambos títulos vencen el 30 de abril de 2027). De esa comparación concluye que “la inflación esperada es del 28,3% anual, muy por encima de los pronósticos de las consultoras”. Más allá del horizonte electoral, el economista analiza dos bonos con vencimiento en junio de 2028. El bono dollar-linked TZV28 rinde el 7,4% anual, y el bono ajustado por inflación TZX28 rinde el 7,9% anual. Esa diferencia le permite concluir que “el mercado espera que la inflación siga superando a la tasa de devaluación”, aunque por un margen mínimo de apenas 0,47% anual. Las elecciones de 2027 aparecen como variable central en el análisis. “Si el resultado electoral es funcional al oficialismo, el color del dólar será verde agua", escribe Di Stefano. “Y si no es funcional al oficialismo, el color del dólar será verde fosforescente, con más demanda en el mercado", agrega. Por el lado de la oferta de divisas, Di Stefano identifica factores que hoy contienen al tipo de cambio. Señala que hay “una gran afluencia de dólares del ingreso de inversiones del RIGI, liquidación de obligaciones negociables más bonos provinciales, y las exportaciones crecientes”. Eso, según el especialista, hace que “luzca difícil una suba importante, al menos hasta el mes de julio”, cuando comienza a descender la liquidación de exportaciones. Sobre el nivel actual del tipo de cambio, Di Stefano considera que hay margen de movimiento hacia arriba. “El tipo de cambio hoy podría estar entre $ 1.450 y $ 1.500 y no sería nada grave para la economía", sostiene. Incluso señala que esa suba “alentaría a que muchos exportadores liquiden divisas, se active la recaudación de comercio exterior que viene por debajo del año 2025, y el gobierno lograría más dólares e ingresos fiscales”. Respecto a las causas que podrían acelerar la baja de la inflación, Di Stefano menciona un posible ajuste en el precio de la carne, el fin del conflicto en Medio Oriente y una normalización del precio del petróleo. También cita “una política fiscal que seguirá siendo superavitaria, reservas en el Banco Central creciendo, y un aumento muy bajo en la cantidad de moneda en la calle”.