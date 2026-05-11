La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 11 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este lunes, 11 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una mesa simboliza estabilidad, apoyo y un espacio de encuentro para decisiones y vínculos. Su estado da pistas: mesa ordenada indica claridad; vacía o dañada señala carencias, conflictos o falta de apoyo. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.