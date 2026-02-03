El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubes negras con intensa actividad eléctrica que provocarán fuertes tormentas en gran parte del país, afectando principalmente a 13 provincias. Se prevén lluvias intensas con acumulados de hasta 20 milímetros y vientos inestables que podrían alcanzar los 60 km/h en algunas regiones.

Además, el organismo emitió una alerta por temperaturas extremas en distintos puntos del país, donde las máximas superarán los 39°C.

Alerta por tormentas y ola de calor: qué provincias serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico informó que el temporal comenzará este martes en varias provincias, con episodios de abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento. En otras regiones, el mal tiempo se prolongará hasta el sábado .

Servicio Meteorológico Nacional

A su vez, las provincias del centro y noreste padecerán altas temperaturas, con máximas de 39°C en Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta.

13 provincias bajo alerta por tormentas fuertes

El SMN detalló cómo será la evolución del temporal en cada región:

Salta : tormentas desde este martes por la tarde hasta el sábado 7 por la noche.

Jujuy : tormentas desde este martes por la tarde hasta el sábado 7 por la noche.

Córdoba : lluvias desde este martes a la tarde hasta el viernes 6 por la noche.

San Luis : lluvias desde este martes a la tarde hasta el jueves 5 por la noche. El miércoles se esperan ráfagas de hasta 60 km/h.

La Pampa : lluvias desde la madrugada del miércoles 4 hasta el viernes 6 por la noche.

Buenos Aires : lluvias entre la madrugada del jueves 5 y la madrugada del viernes 6.

San Juan : tormentas durante la tarde y noche de este martes 3 de febrero.

Santa Fe : lluvias desde la noche del miércoles hasta la mañana del viernes.

Catamarca : tormentas este martes por la noche y nuevamente el viernes, con actividad intensa durante toda la jornada.

Santiago del Estero : tormentas desde el jueves por la noche hasta el viernes por la noche.

Tucumán : tormentas desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado 7.

Entre Ríos : tormentas desde la madrugada del viernes hasta la tarde del mismo día.

Misiones: lluvias desde este martes a la mañana hasta la tarde del miércoles.

Servicio Meteorológico Nacional

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Martes 3 : mínima de 25°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.

Miércoles 4 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 5 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con chaparrones durante todo el día.

Viernes 6 : mínima de 19°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 7 : mínima de 19°C y máxima de 29°C, con el cielo algo nublado.

Domingo 8: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado.