Los bonos operan al alza este lunes en Nueva York y el riesgo país perfora los 500 puntos hasta los 498, con una baja de 17 puntos respecto del viernes (-2,8%). Se trata de una buena noticia para el Gobierno, que espera que llegue a los 400 puntos para volver a salir al mercado internacional de deuda. Así, la semana financiera en Argentina iniciaba con ligero sesgo alcista a la espera del anuncio de una nueva licitación del Tesoro y del dato de inflación de abril. La tendencia responde al cambio de postura de las calificadoras de riesgo respecto de la deuda argentina. “La baja en el riesgo país luego de que Argentina recibiera la mejora en su calificación crediticia la semana pasada. Esto permitió que los bonos soberanos subieran hasta sus máximos desde febrero, rozando sus máximos históricos”, destacron desde el equipo de Research de PUENTE. Cabe recordar que la semana pasada la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda soberana argentina a B- desde CCC+ con perspectiva estable. Y en el Gobierno esperan que otras calificadoras tomen decisiones en ese mismo sentido en los próximos meses. De hecho, si bien en el Argentina Inside 2026, Moody´s aseguró que aún faltaban algunas condiciones para que modifique la calificación para la Argentina. luego dejó entrever que hay una posibilidad de que la mejore en junio, cuando es la nueva revisión. “Esperamos que durante el año las otras dos calificadoras también puedan llevar su nota al nivel de B-, lo cual confirmaría la tendencia en el riesgo soberano”, afirmaron en PUENTE. Esto bajaría el costo de la deuda para una eventual emisión internacional soberana, al habilitar nuevos jugadores que hasta la semana pasada no podían entrar a posicionarse en el país. El dato de la baja del riesgo país es, además, doblemente significativo porque llega en una jornada negativa para la mayoría de los países de América Latina. Y en la que, además, el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires dio 2,5%, muy por debajo del 3,5% de marzo, y deja una pista optimista para el Índice de Precios al Consumidor nacional, que el INDEC difundirá este jueves 14 de mayo. “La atención de la semana, en materia de datos, estará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026 que se publicará el día jueves”, resalltaron desde PUENTE. Y destacaron que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé un alza de +2,6% mensual. Asimismo, el Tesoro Nacional realizará la primera licitación de mayo el miércoles, cuyo menú de instrumentos se dará a conocer el día lunes. En ese contexto, los bonos marcan leves subas. El que más sube es el Global 2038 (GD38), que trepa 1%, seguido del GD46, con un alza de 0,8% y el Bonal 2041 (AL41), que escala 0,6%. Esta tendencia reafirma lo que sucedió la semana pasada, cuando “los bonos soberanos en dólares registraron subas de manera generalizada”, destacó PUENTE. Y es que, en la primera semana de mayo “los títulos bajo ley extranjera vieron un alza de +1,4%, mientras que aquellos con ley local avanzaron +2,1%”. Los bonos más favorecidos fueron el AE38 (+2,6%) y el AL35 (+2,5%) y el riesgo país había cerrado el viernes en los 515 puntos. Noticia en desarrollo.-