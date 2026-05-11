Molinos Agro, la firma agroindustrial de la familia Perez Companc, avanza con un megaproyecto en Timbúes, Santa Fe. La compañía obtuvo la aprobación comunal para desarrollar un complejo portuario e industrial en el principal polo agroexportador del país -dentro del corredor de la Hidrovía Paraguay-Paraná- y que demandará una inversión mínima de u$s 800 millones. Según se desprende de la ordenanza, de concretarse, “el emprendimiento constituirá el complejo de molienda de oleaginosas de mayor escala del mundo, con una rotación proyectada cercana a 1,2 millones de toneladas mensuales”, estableció. El proyecto presentado consiste en el desarrollo de un complejo portuario industrial de gran escala, que contempla la construcción de hasta tres líneas de procesamiento y molienda de oleaginosas con capacidad individual de 12.000 a 15.000 toneladas diarias. Además, sumará una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 1 millón de toneladas de granos y oleaginosas, dos muelles para buques, un muelle de descarga de barcazas, una central de cogeneración de energía de 55 megavatios (MW), una planta de tratamiento de aguas y efluentes, así como la infraestructura logística complementaria. El acuerdo con la comuna incluye el pago de u$s 1,1 millones por la enajenación de un inmueble fiscal adyacente. “Este es el primer paso. Lo que aprobó la comuna fue el cambio de uso de suelo para transformar unas 200 hectáreas que Molinos Agro le compró en 2024 a Nutrien, actualmente cultivadas con soja y maíz, en un predio apto para el desarrollo industrial”, dijeron fuentes con conocimiento del proyecto. “La aprobación hace factible un anteproyecto que todavía está en estudio, por eso no estamos hablando de una inversión inmediata. Faltan un montón de pasos previos para poder ponerlo en marcha”, agregaron. De tal modo, se estima que las obran comiencen dentro de los dos años, luego de la obtención de las autorizaciones nacionales y provinciales necesarias; y la puesta en funcionamiento de la primera etapa del proyecto dentro de los 3 años desde el inicio de obra. Además, según indicó la compañía, proyecta generar un mínimo de 350 puestos de trabajo directos en la etapa operativa. En diciembre pasado, la compañía desembolsó u$s 12 millones para ampliar su capacidad de molienda de girasol en el complejo industrial de San Lorenzo, en Santa Fe, con el objetivo de alcanzar una capacidad de molienda cercana a las 500.000 toneladas anuales. Con ese volumen, la compañía concentra más del 10% del procesamiento de girasol a nivel nacional. El complejo industrial de la firma en San Lorenzo integra la molienda de oleaginosas -soja y girasol- con el Puerto San Benito, desde donde se embarca cerca del 90% de las ventas al exterior de la compañía. La planta cuenta con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja por año y exportar 2 millones de toneladas de cereales, entre maíz y trigo. Actualmente, la empresa es una de las principales procesadoras de poroto de soja. Molinos Agro fue además una de las empresas que, junto con la francesa Louis Dreyfus Company, participó en la carrera para quedarse con Vicentin, actualmente bajo la conducción de Mariano Grassi.