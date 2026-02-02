Llega un diluvio histórico en gran parte del país con tormentas eléctricas y ráfagas de viento: las zonas en alerta

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires transitan una semana marcada por el calor sofocante. El aire pesado, la humedad alta y las máximas cercanas a los 35°C dominan el escenario desde hace varios días.

Sin embargo, las condiciones ya están cambiando: la lluvia sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el comienzo de la tarde de este martes 3 de enero.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas y probabilidad de granizo.

¿Qué zonas están afectadas por la lluvia y están bajo alerta por granizo?

Las áreas donde hay riesgo por este fenómeno son: la Capital Federal, Avellaneda, Gral San Martin, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Cañuelas, Esteban Echeverria, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón.

Tormentas fuertes y baja de temperatura: el viernes cae el calor

El frente de tormenta avanzará con más fuerza el viernes 6 de febrero, día que traerá las lluvias más intensas de la semana. Se estima una probabilidad del 80%, con acumulados cercanos a 9 mm, suficientes para cortar la ola de calor.

La máxima caerá de forma abrupta: pasará de los 35°C del jueves a valores cercanos a los 27°C, una baja de 8 grados en menos de un día.

Fin de semana con respiro: aire más fresco y cielo variable

Después de las lluvias, el fin de semana llegará con un ambiente más amable.

Sábado 7 de febrero: cielo entre parcial y algo nublado, máxima de 27°C, mínima de 18°C.

Domingo 8 de febrero: condiciones similares, con temperaturas que se mantienen en torno a los 27°C y otra mañana fresca.

Será un respiro tras los días agobiantes.

El mal tiempo vuelve: qué pasará el lunes y martes

La estabilidad durará poco. El lunes reaparece la inestabilidad con un 50% de probabilidad de lluvia y un repunte térmico que llevará la máxima a los 33°C.

El martes seguirá variable, con chances de precipitación del 30%, antes de un nuevo descenso previsto para mitad de semana.

Recomendaciones para días de calor extremo

