Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires transitan una semana marcada por el calor sofocante. El aire pesado, la humedad alta y las máximas cercanas a los 35°C dominan el escenario desde hace varios días. Sin embargo, las condiciones ya están cambiando: la lluvia sorprenderá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el comienzo de la tarde de este jueves 5 de febrero. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas y probabilidad de caída de granizo. Luján comenzó el día con un clima húmedo y un cielo que mostró claros y nubes a la vez. La lluvia débil marcó el ritmo de la mañana, con una temperatura que rondó los 24°C y un ambiente cargado. Durante la tarde, el tiempo se volverá más activo: se esperan chubascos tormentosos, con momentos de mejora y nuevas ráfagas de lluvia. La temperatura subirá hasta los 29°C, mientras que el cielo seguirá con nubes variables. La noche no traerá alivio. El pronóstico indica un cielo cubierto y marcas alrededor de 25°C. A lo largo de toda la jornada, el viento soplará desde el sur con una velocidad media de 20 km/h, lo que ayudará a que el aire se sienta un poco más fresco pese a la humedad Después de las lluvias, el fin de semana llegará con un ambiente más amable. La estabilidad durará poco. El lunes reaparece la inestabilidad con un 70% de probabilidad de lluvia y un repunte térmico que llevará la máxima a los 29°C. El miércoles seguirá variable, con chances de precipitación del 50%, antes de un nuevo descenso previsto para mitad de semana. Para evitar golpes de calor durante estas jornadas, los especialistas recomiendan: