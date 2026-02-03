En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por el ingreso de una ola de calor a toda la provincia de Buenos Aires. El fenómeno provocará temperaturas máximas de 34°C y sensación térmica que superará los 37°C.
El SMN advirtió por la llegada de una ola de calor que afectará a toda la provincia de Buenos Aires. El fenómeno comenzó este lunes con temperaturas máximas de 35°C y se mantendrá hasta el jueves 5 de febrero, jornada en la que las marcas térmicas rondarán los 33°C.
Ese mismo jueves ingresará un frente de tormenta que provocará lluvias intensas y un descenso leve de la temperatura, llevando las máximas a 28°C. El día más caluroso será este martes 3 de febrero, cuando se prevén 36°C de temperatura y una sensación térmica que podría trepar hasta los 38°C.
Cómo seguirá el clima en Buenos Aires
El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:
- Martes 3: mínima de 25°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.
- Miércoles 4: mínima de 23°C y máxima de 33°C, con cielo mayormente nublado.
- Jueves 5: mínima de 23°C y máxima de 33°C, con chaparrones durante todo el día.
- Viernes 6: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.
- Sábado 7: mínima de 19°C y máxima de 29°C, con el cielo algo nublado.
- Domingo 8: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado.
Consejos prácticos para cuidarse del calor extremo
De acuerdo con las recomendaciones del Hospital Austral, estas son algunas medidas para evitar golpes de calor durante jornadas de altas temperaturas:
- Evitar realizar actividad física intensa y descansar con frecuencia si se hace ejercicio.
- Mantenerse hidratado: tomar agua o bebidas deportivas, sin forzar una ingesta excesiva en poco tiempo.
- Hacer actividad física temprano por la mañana, antes del aumento de la temperatura.
- Vestirse con ropa liviana y holgada.
- Evitar permanecer en autos calientes.
- No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Tomar duchas o baños frescos.
- Hidratarse con agua o bebidas deportivas; evitar el alcohol y la cafeína.
- Rociarse con agua fría y ubicar un ventilador cerca.
- Buscar áreas con sombra.
- Entrar en ambientes climatizados como edificios o vehículos.
- Aplicar una compresa o paño frío en el cuello o las axilas.