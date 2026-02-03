El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por el ingreso de una ola de calor a toda la provincia de Buenos Aires. El fenómeno provocará temperaturas máximas de 34°C y sensación térmica que superará los 37°C.

Alerta por ola de calor en Buenos Aires: cuál será el día más caluroso

El SMN advirtió por la llegada de una ola de calor que afectará a toda la provincia de Buenos Aires. El fenómeno comenzó este lunes con temperaturas máximas de 35°C y se mantendrá hasta el jueves 5 de febrero, jornada en la que las marcas térmicas rondarán los 33°C.

Windy

Ese mismo jueves ingresará un frente de tormenta que provocará lluvias intensas y un descenso leve de la temperatura, llevando las máximas a 28°C. El día más caluroso será este martes 3 de febrero , cuando se prevén 36°C de temperatura y una sensación térmica que podría trepar hasta los 38°C.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Martes 3 : mínima de 25°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.

Miércoles 4 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 5 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con chaparrones durante todo el día.

Viernes 6 : mínima de 19°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 7 : mínima de 19°C y máxima de 29°C, con el cielo algo nublado.

Domingo 8: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado.

Servicio Meteorológico Nacional

Consejos prácticos para cuidarse del calor extremo

De acuerdo con las recomendaciones del Hospital Austral, estas son algunas medidas para evitar golpes de calor durante jornadas de altas temperaturas: