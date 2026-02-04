En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por la llegada de una fuerte tormenta a Buenos Aires y diversas provincias del país. El SMN señaló que el diluvio podría acumular cerca de 34 milímetros de lluvias, estar acompañado por vientos inestables de 53 kilómetros por hora y generar un fuerte descenso en las temperaturas hasta los 17°.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El organismo alertó por el ingreso de un frente de nubes a Buenos Aires. Se esperan que las precipitaciones comiencen cerca del mediodía del miércoles y den paso a una noche nublada con mínimas de 26° con ráfagas de viento.
El mal clima volverá durante el jueves 5 con lluvias aún más intensas y actividad eléctrica para prolongarse hasta la mañana del viernes, fecha en la que habrá un fuerte descenso en la sensación térmica hasta los 19°.
Provincias bajo alerta roja por el clima
El SMN emitió una alerta para diversas provincias por el temporal:
Córdoba
Ingresará un frente frío con precipitaciones e intensa actividad eléctrica desde el miércoles hasta la mañana del viernes. Los vientos alcanzarán los 51 kilómetros por hora y las temperaturas oscilarán entre los 31° y 21°.
Santa Rosa
La ciudad de Santa Rosa y diversas localidades de La Pampa se encuentra bajo alerta por la llegada una tormenta con precipitaciones acumuladas de 20 milímetros entre el miércoles y el jueves. La baja en las temperaturas será hasta los 16° con viento norte de hasta 46 km/h.
San Luis
San Luis será golpeado por un diluvio histórico con agua acumulada de hasta 44 milímetros durante el miércoles y jueves. Los vientos alcanzarán los 53 kilómetros por hora con temperaturas de entre 28° y 17°.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Martes 4: lluvias durante la tarde con máximas de 32°
- Miércoles 5: tormenta eléctrica con chusbascos
- Viernes 6: baja en la temperatura hasta los 19°
- Sábado 7: máximas de 30 con día soleado
- Domingo: cielo despejado con mínimas de 20° y máximas de 30°