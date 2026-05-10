El conflicto entre Estados Unidos e Irán, lejos de desescalar, pareciera recrudecerse con los días: Donald Trump publicó este domingo un posteo en Truth Social con un enfático rechazo a las propuestas que llegan desde Teherán. “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta: ¡Es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump", escribió el presidente norteamericano en su red Truth Social. Previamente, en otra publicación en Truth Social, el mandatario acusó a Teherán de haber “jugado” con Washington durante casi cinco décadas y aseguró que esa situación “se terminó”. “Durante 47 años, Irán ha estado jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo”, posteó Trump, quien al mismo tiempo sostuvo que Irán utilizó maniobras de “demora” para avanzar mientras negociaba con distintas administraciones estadounidenses. El mandatario republicano apuntó especialmente contra su predecesor. el expresidente Barack Obama, a quien responsabilizó de haber fortalecido al régimen iraní durante su gestión. Según el republicano, Obama “se puso del lado de Irán”, abandonó a Israel y a otros aliados de Washington y permitió que Teherán recibiera enormes cantidades de dinero. En ese sentido, aseguró que el gobierno demócrata entregó “cientos de miles de millones de dólares” a Irán y recordó el envío de “1700 millones de dólares en efectivo” a Teherán.