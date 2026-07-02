Llega un diluvio histórico con más de 24 horas de nevadas fuertes, lluvias intensas y grados bajo cero: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó más de 24 horas de nevadas fuertes, lluvias intensas y vientos inestables para la provincia de Mendoza, en el marco de un fenómeno de clima que fue calificado como un diluvio histórico.

Según el informe oficial, la alerta naranja rige para parte del territorio mendocino por acumulados de agua y nieve que podrían generar complicaciones en rutas y en la vida cotidiana de los vecinos.

El clima en Argentina vuelve a estar marcado por la llegada de un sistema frontal que combina bajas temperaturas con precipitaciones sostenidas.

Cómo estará el clima en Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo al pronóstico extendido, así evolucionará el clima en los próximos días en la provincia:

Miércoles 1 : máxima de 9°C y mínima de 1°C, con nevadas durante la tarde-noche.

Jueves 2 : máxima de 4°C y mínima de 1°C, con lluvias y nevadas durante toda la mañana, y cielo mayormente nublado durante la tarde-noche.

Viernes 3: máxima de 7°C y mínima de -1°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Las zonas afectadas por las nevadas

El SMN confirmó a todos los habitantes de estas localidades mendocinas podrían registrar fuertes rachas de nevadas durante toda la jornada.

Junín.

Rivadavia.

Valles de Luján de Cuyo.

Valles de San Carlos.

Valles de Tunuyán.

Valles de Tupungato.

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la alerta naranja por lluvias y nevadas , el Servicio Meteorológico Nacional recomienda extremar las precauciones al circular por rutas de montaña, ya que la nieve y el hielo pueden reducir la visibilidad y la adherencia.

También sugiere evitar viajes innecesarios hacia zonas cordilleranas mientras dure el alerta, y estar atentos a los cortes de ruta que puedan disponer las autoridades viales.

Para las zonas bajo lluvias intensas, el organismo aconseja no circular por calles anegadas, alejarse de árboles y estructuras inestables, y desconectar artefactos eléctricos ante la posibilidad de tormentas asociadas. Frente a los vientos inestables, se recomienda asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y evitar la permanencia en espacios abiertos.

Ante cualquier emergencia, se puede contactar al 103 o al 911.

Qué significa la alerta naranja del SMN

La alerta naranja indica un nivel de riesgo importante, asociado a fenómenos meteorológicos que pueden generar daños significativos si no se toman los recaudos necesarios.

A diferencia de la alerta amarilla, que llama a mantenerse informado por posibles condiciones adversas, la naranja implica que el fenómeno ya tiene una probabilidad alta de impacto directo sobre la población, la infraestructura y las actividades cotidianas de la provincia.