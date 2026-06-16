El vinagre blanco se ha consolidado como uno de los recursos caseros más eficaces para asegurar la limpieza del hogar sin la necesidad de utilizar productos químicos onerosos y difíciles de adquirir.

Si bien se emplea convencionalmente en la cocina o el baño, ha surgido un método poco conocido que muchos han comenzado a implementar en los últimos meses: rociarlo en la entrada del hogar.

Esta práctica, que es sencilla y económica, ha ido ganando popularidad gracias a su eficacia y conveniencia.

Rociar vinagre en el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).

¿Qué propósito tiene aplicar vinagre en la entrada?

Un aspecto fundamental es su capacidad para funcionar como barrera repelente. El aroma penetrante del vinagre actúa como un inhibidor natural frente a diversas plagas domésticas.

Hormigas, arañas y hasta cucarachas suelen eludir áreas donde perciben dicho olor, lo que lo establece como una opción práctica y libre de químicos para la entrada principal.

Además, quienes apoyan los métodos de armonización del hogar lo emplean como un “limpiador energético”.

Desde esta perspectiva, aplicar algunas pulverizaciones en el marco de la puerta contribuye a disolver vibraciones pesadas y revitalizar el ambiente.

Aplicación óptima del vinagre y agua

Para maximizar los beneficios de esta mezcla, es suficiente con aplicar una combinación de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta solución puede ser pulverizada en las siguientes áreas:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen ingresar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

repetir el procedimiento una o dos veces por semana