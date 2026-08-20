Se terminó el monopolio de la VTV.

La Ciudad de Buenos Aires desreguló la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y se convirtió en el primer distrito del país en liberar el servicio. Desde ahora, talleres mecánicos particulares y concesionarias podrán inscribirse para realizar la VTV, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Qué cambia con la nueva VTV en Buenos Aires

La nueva normativa establece que la VTV ya no estará limitada a las plantas oficiales concesionadas. A partir de la reglamentación de la Ley 6.963, cualquier taller mecánico o concesionaria que cumpla con las condiciones exigidas podrá solicitar autorización para brindar el servicio.

“Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

De esta manera, los conductores tendrán en el futuro más opciones para realizar la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria dentro de la Ciudad.

Qué cambia con la nueva VTV en Buenos Aires. Juan Manuel Laurens-GCBA

Cómo podrán inscribirse los talleres para hacer la VTV

La reglamentación establece un sistema de inscripción permanente para los establecimientos que quieran incorporarse a la prestación del servicio.

Podrán anotarse talleres mecánicos de distintos tipos y concesionarias, siempre que cuenten con el equipamiento necesario y cumplan con las normas vigentes para realizar los controles técnicos.

Además, la nueva disposición contempla una simplificación de los trámites y de las superficies mínimas requeridas para que los establecimientos puedan atender al público.

El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos prestadores y ampliar la oferta disponible para los automovilistas porteños.

Cuándo podrán inscribirse los talleres para la VTV

El Gobierno de la Ciudad ya habilitó un canal para realizar consultas y enviar la documentación necesaria para iniciar el proceso de inscripción. Los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico vtv@buenosaires.gob.ar.

Además, desde el 1° de septiembre estará disponible una plataforma simplificada en el sitio oficial del Gobierno porteño para completar el trámite.

Qué establece la nueva normativa de la VTV

La medida surge de la reglamentación de la Ley 6.963, aprobada previamente por la Legislatura porteña. La norma establece la liberación y desregulación permanente de la inscripción de nuevos establecimientos que quieran brindar el servicio de VTV.

Para poder operar, los talleres deberán cumplir con los requisitos técnicos y contar con el equipamiento correspondiente para realizar las verificaciones.

Con este cambio, Buenos Aires se convierte en el primer distrito del país en desregular la prestación de la VTV, poniendo fin al esquema en el que el servicio estaba concentrado exclusivamente en las plantas oficiales concesionadas.