La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito esencial para transitar en calles, avenidas, rutas y autopistas en Argentina. Este control garantiza que los vehículos se encuentren en condiciones seguras para su circulación .

El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en el rechazo de la VTV, lo que imposibilita la circulación legal en el territorio provincial.

En la provincia de Buenos Aires, cada inspección se lleva a cabo conforme al Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito. La verificación tiene como propósito reducir los riesgos de accidentes provocados por fallas mecánicas o elementos que no se ajusten a la normativa de Seguridad Vial.

La normativa establece criterios precisos sobre el estado general del vehículo, abarcando carrocería, paragolpes y accesorios externos. Cada componente es analizado bajo parámetros específicos para evaluar su conformidad con las condiciones mínimas de seguridad.

Elementos del guardabarros que pueden hacer que te rechacen la VTV

La sección 9.2 del Manual establece que cualquier accesorio, soporte o guincho que sobresalga del contorno sin la correspondiente homologación será considerado un defecto grave. Esto puede llevar a la imposibilidad de aprobar la inspección.

La normativa actual establece que los guardabarros deben estar íntegros y en adecuado estado. No se admite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, dado que representan un riesgo para terceros.

Les denegarán la VTV a quiénes posean este elemento prohibido en su auto (foto: archivo).

El inspector llevará a cabo una verificación para asegurarse de que no existan roturas que puedan ocasionar desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad son aceptables, siempre que no generen riesgo.

En relación a los vehículos modificados, se examinará que las adaptaciones cumplan con las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.

Paragolpes: distancias y control de seguridad en vehículos modificados

Se considera defecto grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes que impliquen riesgo de desprendimiento. También se prohíben defensas adicionales, enganches delanteros o traseros y estribos no originales.

VTV rechazada: el requisito del parabrisas que pocos conocen y por el que te reprueban la Verificación Técnica

Los paragolpes deben mantener la distancia respecto al piso definida por el fabricante. Para vehículos modificados, la normativa orientativa establece límites máximos: 450 mm para el delantero y 500 mm para el trasero.

El procedimiento de control se realiza mediante observación directa y herramientas simples como cinta métrica. El inspector corroborará que no existan elementos sobresalientes del plano vertical del paragolpes, como malacates o accesorios no homologados.

VTV: revisión de frenos y luces; sanciones por circular sin verificar para reforzar la seguridad vial

La VTV abarca la verificación de sistemas de frenos y luces, garantizando su adecuado funcionamiento. Se consideran sanciones para aquellos que transiten sin la verificación pertinente, lo que promueve la seguridad vial en el territorio nacional.

Revisión de sistemas de frenos.

Revisión de luces.

Sanciones por circular sin VTV.

VTV con alertas digitales y campañas de concientización vial

La VTV también considera la revisión de la emisión de gases, contribuyendo a la protección ambiental. Los conductores deben presentar el comprobante de la última inspección para evitar multas.

Las autoridades planean aumentar la frecuencia de controles en rutas clave, buscando reducir la cantidad de vehículos inseguro en circulación y mejorar la seguridad de los usuarios.