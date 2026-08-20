La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir este domingo 23 de agosto uno de los eventos deportivos más esperados del calendario porteño. Desde temprano, miles de corredores de todo el mundo se concentrarán en Palermo para participar de la Media Maratón de Buenos Aires, una competencia de 21 kilómetros que cada año reúne a atletas amateurs y de alto rendimiento.

La largada está programada para las 8 de la mañana en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Desde allí, el circuito llevará a los participantes por distintos puntos de la Ciudad hasta completar el recorrido y regresar hacia Palermo. El trazado, caracterizado por ser prácticamente plano, suele ser elegido por quienes buscan mantener ritmos altos y mejorar sus marcas.

Pero esta vez habrá un factor que tendrá un papel central durante la competencia: el estado del tiempo.

Frío durante la largada de los 21K

El avance de una masa de aire frío sobre la región provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana del domingo se presentará con valores propios de pleno invierno.

En las primeras horas del día, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires podría ubicarse alrededor de los 3 °C, aunque en la zona de Palermo y en sectores cercanos al Río de la Plata los registros podrían ser algo más elevados, en torno a los 5 °C al momento de la largada.

Pronóstico del tiempo. SMN.

El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado y, según el pronóstico, no se esperan lluvias durante la competencia. La humedad se mantendrá en niveles moderados, por lo que el frío no estaría acompañado por una sensación excesivamente húmeda.

Para quienes participen de los 21K, las bajas temperaturas pueden representar incluso una ventaja. En las carreras de larga distancia, un ambiente fresco ayuda al organismo a eliminar el calor generado durante el esfuerzo y disminuye el riesgo de sobrecalentamiento.

El momento más incómodo podría darse antes de la largada, mientras los corredores permanezcan quietos dentro de los corrales. Una vez iniciado el recorrido, la actividad física permitirá elevar rápidamente la temperatura corporal.

Frío durante la largada de los 21K.

El viento será clave durante el recorrido

Además del frío, habrá otro elemento meteorológico que podría influir en la estrategia de los corredores: el viento.

Durante la mañana se prevé viento del sudoeste, con una posterior rotación hacia el sur. Las velocidades podrían ubicarse aproximadamente entre 5 y 15 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarían los 25 km/h.

La dirección del viento tendrá especial importancia por la orientación del circuito. En el comienzo de la carrera, mientras los participantes se alejen de Palermo rumbo a otros sectores de la Ciudad, el viento podría presentarse en contra.

El viento será clave durante el recorrido.

Si bien no se tratará de una situación de viento extremo, correr durante varios kilómetros con una componente desfavorable puede aumentar el esfuerzo necesario para sostener el ritmo. Para quienes tengan como objetivo conseguir una marca determinada, esto hará que administrar las energías desde el comienzo sea fundamental.

La situación podría resultar más favorable en el tramo de regreso. A medida que los corredores vuelvan hacia Palermo, el viento tendería a quedar a favor, lo que podría facilitar el mantenimiento del ritmo durante los kilómetros finales.

Por eso, una de las claves estará en no acelerar demasiado durante la primera mitad de la prueba. Guardar energía para el regreso podría permitir aprovechar mejor el viento favorable y afrontar con mayor resto físico los últimos kilómetros.

Media Maratón de Buenos Aires. GCBA.

Cómo estará el tiempo durante la Media Maratón

Con el avance de la mañana, las temperaturas subirán de manera gradual. Desde los aproximadamente 5 °C previstos para el comienzo, el termómetro podría acercarse a los 10 °C cuando una buena parte de los corredores se encuentre completando el recorrido.

La temperatura máxima del domingo rondará apenas los 13 °C, por lo que el ambiente continuará fresco incluso después de finalizada la competencia.

De esta manera, los 21K de Buenos Aires tendrán un escenario marcadamente invernal: una largada fría, ausencia de lluvias, temperaturas favorables para el esfuerzo físico y un viento que podría complicar la primera mitad del recorrido para luego convertirse en un aliado durante el regreso a Palermo.

Para quienes busquen una buena marca, la estrategia será tan importante como el estado físico: controlar el ritmo frente al viento en los primeros kilómetros y reservar fuerzas podría marcar la diferencia en el tramo final.