El beneficio es para determinados grupos de la provincia de Buenos Aires.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.

Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago, quedando así eximidas de abonar el arancel del trámite. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.

Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.

En todos los casos, el beneficio se otorga para un solo vehículo por año y no puede combinarse con otros beneficios: es decir, los distintos regímenes no son acumulables entre sí.

¿Qué se necesita para acceder al beneficio?

Al momento de gestionar la exención de pago, se debe presentar la siguiente documentación y cumplir con estos requisitos:

Documento que acredite la titularidad del vehículo.

CUD (Certificado Único de Discapacidad) emitido por autoridad competente y vigente.

Comprobante de exención de pago de patente de ARBA.

En caso de tratarse de un vehículo destinado al traslado de una persona con discapacidad, documentación que acredite la representación legal.

En el caso de vehículos destinados al uso o traslado de personas con discapacidad pertenecientes a instituciones asistenciales sin fines de lucro, hay que presentar:

Documento que acredite la titularidad del vehículo.

Comprobante de exención de pago de patente de ARBA.

Cuándo solicitar el beneficio

Un punto clave a tener en cuenta es el momento del trámite: el beneficio debe solicitarse antes de sacar el turno para la verificación, ya que la solicitud no es automática, sino que queda sujeta a evaluación y aprobación por parte del organismo correspondiente.

Imagen ilustrativa

Por eso, se recomienda iniciar la gestión con anticipación, de manera de contar con la aprobación ya confirmada al momento de presentarse en la planta verificadora, evitando así demoras o la necesidad de abonar el arancel completo por no tener el beneficio habilitado a tiempo.

Qué se revisa en la VTV

Más allá de los beneficios de pago, es importante saber qué controla la inspección técnica una vez que el vehículo llega a la planta verificadora:

Frenos : eficiencia y equilibrio de frenado entre ruedas.

Luces y señalización : faros, luces de freno, intermitentes y marcha atrás.

Neumáticos : estado, desgaste y profundidad del dibujo.

Dirección y suspensión : funcionamiento y estabilidad del vehículo.

Carrocería y chasis : que no haya daños estructurales, piezas flojas o bordes cortantes.

Emisiones de gases : niveles de contaminantes dentro de los parámetros permitidos.

Elementos de seguridad: cinturones, matafuegos y balizas o triángulos reflectantes.

Si el vehículo no aprueba alguno de estos puntos, queda prohibida su circulación hasta reparar lo observado, y el titular cuenta con un plazo para presentarse sin cargo a la reverificación.