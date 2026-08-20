Miles de conductores de la provincia de Buenos Aires pueden acceder a la exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , aunque muchos desconocen que deben realizar un trámite específico para obtener el beneficio.

Además, existen descuentos para jubilados, pensionados, taxis, remises y vehículos con más de 20 años de antigüedad.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en la provincia de Buenos Aires

La normativa vigente contempla la exención total del pago de la VTV para determinados grupos de personas.

El beneficio se activa para determinados grupos.

Entre ellos se encuentran:

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires.

Unidades de organismos descentralizados.

Ambulancias provinciales y municipales.

Vehículos especiales de bomberos.

Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad.

En este último caso, el beneficio aplica siempre que el vehículo, tenga o no adaptaciones especiales, esté destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad .

Qué formulario hay que completar para no pagar la VTV

Las personas con discapacidad que deseen acceder a la exención del pago deben gestionar la documentación correspondiente al momento de solicitar el beneficio.

Para obtener la VTV sin costo es necesario completar el formulario de exención y presentar la documentación respaldatoria que acredite la condición del titular y el uso del vehículo para su traslado.

Imagen ilustrativa.

El trámite debe realizarse antes de concurrir a la planta verificadora para que el beneficio quede registrado y pueda aplicarse al momento de efectuar la inspección .

Qué otros conductores tienen descuentos en la VTV

Además de los casos exentos, la provincia de Buenos Aires contempla bonificaciones del 50% sobre la tarifa vigente para distintos grupos.

Jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos jubilatorios pueden acceder a una reducción del 50% en el valor de la VTV.

Vehículos con más de 20 años de antigüedad

Los automóviles radicados en la provincia de Buenos Aires que tengan 20 años o más de antigüedad pagan únicamente el 50% de la tarifa correspondiente a su categoría.

Taxis, remises y transporte escolar

También cuentan con una bonificación del 50%:

Taxis de jurisdicción municipal.

Remises habilitados por municipios.

Vehículos afectados al transporte escolar municipal y provincial.

Por qué es importante gestionar la exención antes del vencimiento

La VTV es un requisito obligatorio para circular en territorio bonaerense y acredita que el vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad para transitar.

Por eso, quienes estén alcanzados por alguna exención o descuento deben realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes al momento de obtener el turno y concretar la verificación.